В Рапламаа обнаружили больного АЧС дикого кабана

В конце августа в деревне Тоомья волости Рапла в Рапламаа обнаружили больного африканской чумой свиней (АЧС) дикого кабана.
Зараженного дикого кабана обнаружили 25 августа, по словам советника отдела здоровья и благополучия животных ветеринарно-пищевого департамента Маарьи Кристиан, это была попавшая под машину самка старше двух лет, передал департамент.
По словам Кристиан, департамент регулярно проводит мониторинг АЧС у диких кабанов. «За последние полтора года находили только диких кабанов с антителам к заболеванию, то есть особей, которые сталкивались с вирусом АЧС, а самого возбудителя заболевания не обнаруживали. Но теперь у одного дикого кабана выявили вирус АЧС», - сказала она.
«Это очень плохая новость для охотников, мы так надеялись, что скоро наши леса будут свободны от АЧС и мы сможем вернуться к нормальной жизни. Но для нас этот случай означает, что мы должны по-прежнему поддерживать численность дикого кабана на низком уровне и следовать требованиям биобезопасности, как мы делали в последние годы», - сказал президент Эстонского общества охотников Маргус Пууст.
В Эстонии АЧС почти три года не попадала на свинофермы. «Тем не менее, эта находка показывает, что возбудитель заболевания распространяется среди диких кабанов. Поэтому по-прежнему крайне важно соблюдать правила биобезопасности и на охоте, и на свинофермах», - сказала Кристиан.
Активный период распространения АЧС продолжается, сообщения о новых очагах среди домашних свиней на европейских фермах поступают почти каждый день, отметил департамент. В этом году АЧС выявили на свинофермах Латвии, Литвы, Польши, Украины, Болгарии, Сербии, Греции, Молдовы, Словакии и Румынии.