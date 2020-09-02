Уведомление о сокращении получил весь гостиничный персонал Tallink

Сегодня Tallink проинформировал Кассу по безработице о cокращении 400 человек, более половины из которых - персонал гостиниц, пишет Postimees.
«Согласно первоначальному cообщению, это затронет три предприятия, всего 400 человек. Крайний срок для увольнения - декабрь», - сказал советник по связям с общественностью Кассы по безработице Лаури Кооли.
Уведомление о сокращении получили все 225 сотрудников паевого товарищества TLG Hotell OÜ, управляющего отелями Tallink. Ранее в Эстонии и Латвии было сокращено в общей сложности около 130 рабочих мест. По данным регистра занятости, на конец прошлого года в TLG Hotell OÜ работало почти 420 человек.
Из 171 сотрудника Tallink Duty Free уведомление о сокращении получили 75 человек, а в компании Tallink Group, где в настоящее время числится 461 сотрудник - будут сокращены 100 человек.
Tallink инициировал реорганизацию, в ходе которой коллективные увольнения, неоплачиваемый отпуск и другие процессы оптимизации во всех странах затронут до 2 500 сотрудников.
На этой неделе Касса по безработице получит первые уведомления, касающиеся в общей сложности 1 000–1 500 работников в Эстонии, но, по словам главы Tallink Пааво Ныгене, это еще не обязательно означает коллективное увольнение.
«Вопрос в том, как будут развиваться события в следующем месяце, когда начнется выдача уведомлений о сокращениях. Это будет сделано до переговоров со сторонами. Затем станет ясно, какими будут окончательные цифры и действия», - сказал он Postimees.