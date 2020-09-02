Ср, 2.09.2020
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Андрей Канте

Фото ⟩ В Лауласмаа продается большой добротный дом

Maja Laulasmaa külas.

ФОТО: KV.EE

В Лауласмаа, волость Ляэне-Харью, всего в одном километре от прекрасного побережья Северной Эстонии продается красивый дом, передает Kodustiil.

В доме, расположенном в деревне Лауласмаа, в 2008-2009 годах был проведен масштабный ремонт, в ходе которого площадь дома была увеличена на 70 процентов. Теперь в доме площадью 191,1 квадратных метра в общей сложности пять комнат.

Терраса.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся гостиная, кухня, кладовая, каминный зал, баня, санузел и подсобное помещение. На втором этаже - две спальни. К фасаду примыкает большая просторная терраса, на которой стоит глубокая баня-бочка.

Пресная вода поступает в дом из скважины, канализация на данный момент выгребная. К счастью, скоро начнется строительство общественной системы водоснабжения и канализации, к которой сможет присоединиться новый собственник.

Кухня.

ФОТО: KV.EE

Для отопления дома существует несколько вариантов. В холодные зимние месяцы можно использовать электрорадиаторы, подогрев пола или плиту. 

Помимо основного дома, на участке есть садовый домик площадью 13,4 квадратных метра - идеальное место для хранения садового инвентаря и других необходимых предметов.

Баня.

ФОТО: KV.EE

Красивый дом логистически расположен в очень удачном месте. Поблизости есть детский сад, школа, СПА Laulasmaa и продуктовый магазин. Порт Лохусалу находится на расстоянии четырех километров. 

Второй этаж.

ФОТО: KV.EE

С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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