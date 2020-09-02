Фото ⟩ В Лауласмаа продается большой добротный дом

В Лауласмаа, волость Ляэне-Харью, всего в одном километре от прекрасного побережья Северной Эстонии продается красивый дом, передает Kodustiil.
В доме, расположенном в деревне Лауласмаа, в 2008-2009 годах был проведен масштабный ремонт, в ходе которого площадь дома была увеличена на 70 процентов. Теперь в доме площадью 191,1 квадратных метра в общей сложности пять комнат.
На первом этаже дома находятся гостиная, кухня, кладовая, каминный зал, баня, санузел и подсобное помещение. На втором этаже - две спальни. К фасаду примыкает большая просторная терраса, на которой стоит глубокая баня-бочка.
Пресная вода поступает в дом из скважины, канализация на данный момент выгребная. К счастью, скоро начнется строительство общественной системы водоснабжения и канализации, к которой сможет присоединиться новый собственник.
Для отопления дома существует несколько вариантов. В холодные зимние месяцы можно использовать электрорадиаторы, подогрев пола или плиту.
Помимо основного дома, на участке есть садовый домик площадью 13,4 квадратных метра - идеальное место для хранения садового инвентаря и других необходимых предметов.
Красивый дом логистически расположен в очень удачном месте. Поблизости есть детский сад, школа, СПА Laulasmaa и продуктовый магазин. Порт Лохусалу находится на расстоянии четырех километров.
С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.