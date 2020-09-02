Языковой департамент придрался к ресторану из-за отсутствия в меню перевода слов Martini и Tonic

«Во дворе мест питания был киоск, на стене которого на иностранном было написано «Martini & Tonic», а эстонское обозначение отсутствовало. Прошу добавить эстонское пояснение и письменно проинформировать об этом Языковой департамент», - было сказано в сообщении от департамента.

Поскольку торговую марку Martini представляет в Эстонии Liviko, то ответ по данной теме пришел от предприятия. «Martini & Tonic — это международно признанное лого и речь идет не о названии, что означает, что лого менять нельзя», - пояснил специалист Liviko Грете Эльми Языковому департаменту.

Языковой департамент уже давно следит за номенклатурой продуктов Liviko и уже далал предписания в связи с иностранными названиями: Liviko Liqueur, Ginger Citrus, Green Apple, Tropical Orange, Dark Cherry, Sour Rhubarb и Blackcurrant Cooler, Viru Valge Cherry Coctail Vodka, Vana Tallinn Ice Cream и тому подобное. Языковой департамент говорит, что они не ведут единого списка всех продуктов Liviko с иностранным названием, но отмечает, что их достаточно много.

Эстонские законы не требуют, что названия товаров должны быть написаны на эстонском языке, признает департамент, но подчеркивает, что информация для потребителя должна быть на эстонском: название, вещества, вызывающие аллергию, или непереносимость, количество, срок годности, особые условия хранения/использования, данные о производителе, фактическое содержание этанола в процентном соотношении, при необходимости инструкция по применению.

Однако Закон об алкогольной продукции гласит, что маркировка потребительской упаковки может быть на иностранном языке, если при продаже товара есть пояснение на эстонском. За выполнение этого требования уже отвечает конечный продавец. Такая информация на эстонском может быть установлена на прилавке, полке с товаров или каталоге, пояснил Языковой департамент.