Ср, 2.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте

Профсоюз: в процесс увольнений в Tallink должно вмешаться правительство

Лидер Независимого профсоюза моряков Эстонии Юри Лембер.

ФОТО: Erik Prozes

По словам председателя Независимого профсоюза моряков Эстонии Юри Лембера, реструктуризация Tallink должна быть обсуждена на трехсторонней встрече с представителями правительства и Кассы по безработице, пишет Postimees.

Профсоюз был проинформирован о том, что Tallink также планирует cократитить членов экипажей, но Лембер не хочет называть точных цифр, поскольку речь идет о биржевом предприятии.

По сообщению Tallink, на этой неделе в кассу по безработице поступят первоначальные извещения, касающиеся сокращения 1 000–1 500  работников в Эстонии, но это не обязательно означает их коллективное сокращение.

Как сказал председатель профсоюза, количество увольнений больше всего зависит от ситуации с коронавирусом и передвижения пассажиров между Финляндией и Эстонией. "Если не будет доходов от продажи билетов, также оно будет зависеть от того, как мы вместе с государством сумеем найти какие-то решения».

«Поскольку это касается столь большого количества людей, мы сегодня от имени профсоюза предложили обсудить этот вопрос на трехстороннем собрании, где также будут присутствовать представители правительства и кассы по безработице. Такое обсуждение необходимо в ситуации, затрагивающей порядка тысячи сотрудников», - сказал Лембер.

По его словам, идеальным вариантом было бы, чтобы люди имели гарантированную работу, а работодатель и государство нашли быспособ сохранить эту ситуацию до весны, когда прояснится, что будет дальше.

На прошлой неделе о реорганизации объявила и компания Viking Line, в состав которой также входят члены Независимого профсоюза моряков Эстонии.

«Viking XPRS, который ходит под эстонским флагом, покупает услугу у эстонской компании [компания временного трудоустройства Euro Work OÜ], там тоже примерно 300 сотрудников. Насколько мне известно, на данный момент никого не уволили, но рабочая нагрузка уменьшилась, и у людей есть желание быть сокращенными. Если есть альтернатива, то очевидно, что человек хотел бы жить спокойно и с чувством уверенности, а не так, что сегодня он не знает, когда ему идти на работу или каким будет его ежемесячный доход», - сказал Лембер.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back