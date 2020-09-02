Профсоюз: в процесс увольнений в Tallink должно вмешаться правительство

По словам председателя Независимого профсоюза моряков Эстонии Юри Лембера, реструктуризация Tallink должна быть обсуждена на трехсторонней встрече с представителями правительства и Кассы по безработице, пишет Postimees.
Профсоюз был проинформирован о том, что Tallink также планирует cократитить членов экипажей, но Лембер не хочет называть точных цифр, поскольку речь идет о биржевом предприятии.
По сообщению Tallink, на этой неделе в кассу по безработице поступят первоначальные извещения, касающиеся сокращения 1 000–1 500 работников в Эстонии, но это не обязательно означает их коллективное сокращение.
Как сказал председатель профсоюза, количество увольнений больше всего зависит от ситуации с коронавирусом и передвижения пассажиров между Финляндией и Эстонией. "Если не будет доходов от продажи билетов, также оно будет зависеть от того, как мы вместе с государством сумеем найти какие-то решения».
«Поскольку это касается столь большого количества людей, мы сегодня от имени профсоюза предложили обсудить этот вопрос на трехстороннем собрании, где также будут присутствовать представители правительства и кассы по безработице. Такое обсуждение необходимо в ситуации, затрагивающей порядка тысячи сотрудников», - сказал Лембер.
По его словам, идеальным вариантом было бы, чтобы люди имели гарантированную работу, а работодатель и государство нашли быспособ сохранить эту ситуацию до весны, когда прояснится, что будет дальше.
На прошлой неделе о реорганизации объявила и компания Viking Line, в состав которой также входят члены Независимого профсоюза моряков Эстонии.
«Viking XPRS, который ходит под эстонским флагом, покупает услугу у эстонской компании [компания временного трудоустройства Euro Work OÜ], там тоже примерно 300 сотрудников. Насколько мне известно, на данный момент никого не уволили, но рабочая нагрузка уменьшилась, и у людей есть желание быть сокращенными. Если есть альтернатива, то очевидно, что человек хотел бы жить спокойно и с чувством уверенности, а не так, что сегодня он не знает, когда ему идти на работу или каким будет его ежемесячный доход», - сказал Лембер.