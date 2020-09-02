ФОТО: BBC News

В Беларуси находится около 200 украинских радикалов, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Член совета оппозиции Павел Латушко покинул страну. В минский офис IT-компании PandaDoc пришли с обыском. Журналистов, задержанных на марше студентов, не отпускают из милиции.

Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Латушко в Польше

Из последних новостей - член координационного совета оппозиции Павел Латушко покинул Беларусь и находится в Польше. Он подтвердил эту информацию изданию "Наша Нива". Ранее об этом сообщало государственное агентство БелТА.

"Я в поездке в Польше. Но об эмиграции речь не идет", - сказал Латушко. В комментарии Euroradio он уточнил, что пересек белорусско-польскую границу "не в багажнике", а официально, и направляется на экономический форум, по окончании которого планирует вернуться домой.

Латушко выехал в Варшаву в сопровождении посла Польши Артура Михальского, проблем с оформлением не возникло, сказал журналистам пресс-секретарь белорусского погранкомитета Антон Бычковский.

Латушко - бывший посол Беларуси в Польше и Франции, экс-министр культуры, после выборов и протестов он был уволен с поста директора Купаловского театра, вошел в координационный совет оппозиции, посещал акции протеста. Накануне с персональными угрозами в его адрес обрушился действующий президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Он перешел "красную линию", - заявил Лукашенко. Он напомнил, что по факту создания координационного совета возбуждено уголовное дело: "Вот он и ответит по закону и спрятаться нигде не сможет". "Мы считаем, что вчерашние заявления Александра Лукашенко являются прямыми угрозами в сторону Павла", - сказал Интерфаксу представитель совета Антон Родненков.

Макей в Москве

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в среду приехал в Москву к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову. В четверг в Минск отправится российский премьер Михаил Мишустин. А в пятницу министр обороны Беларуси Виктор Хренин посетит Москву.

"Буквально завтра состоится визит председателя правительства Михаила Мишустина", - сказал Лавров в самом начале встречи с Макеем. Макей же сразу заговорил о протестах, охвативших его страну после президентских выборов.

"Мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне", - сказал он. После переговоров Лавров заявил: "Мы осуждаем то давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Белоруссии со стороны зарубежных государств, которые одновременно открыто оказывают поддержку оппозиции".

По словам Лаврова, "порядка 200 экстремистов" с Украины находятся в Беларуси и "активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах". Что касается белорусской оппозиции, то Москва не будет вступать с ней в контакт "до тех пор, пока они не сформируют свою структуру в соответствии с законодательством".

Россия, в отличие от других европейских стран (за исключением Молдовы), признала победу Александра Лукашенко. Кремль и МИД и раньше обвиняли Запад в попытках вмешательства во внутренние дела Беларуси. До выборов сам Лукашенко заявлял, что некие силы в России заинтересованы в том, чтобы он потерял власть. В Беларуси были задержаны 33 бойца российской "ЧВК Вагнера". После выборов россиян отпустили, а риторика Лукашенко изменилась, и накануне он уже говорил об общем Отечестве "от Бреста до Владивостока".

Министр обороны Беларуси, который в пятницу приедет в Москву, выступит с докладом об угрозе развязывания войн и вооруженных конфликтов на заседании министров обороны стран СНГ. Он уже высказывался на эту тему: 22 августа заявил, что действия белорусских силовиков могут быть представлены на Западе как геноцид собственного народа и повод для вторжения, а на следующий день пригрозил протестующим, что если те придут со своими флагами к памятникам героям войны, то будут "иметь дело с армией".

В ближайшие две недели в столицу России должен приехать и сам Лукашенко. О встрече он договорился с президентом Владимиром Путиным по телефону в субботу.

Журналисты в милиции

У здания РУВД Октябрьского района Минска с утра собрались люди в знак солидарности с журналистами. В этом управлении милиции провели ночь сотрудники портала Tut.by, фотограф издания "БелаПАН" и корреспонденты "КП в Беларуси", задержанные накануне при разгоне студенческой акции протеста.

Приехала к зданию РУВД и член координационного совета Мария Колесникова. Она назвала задержание журналистов нарушением статьи конституции о доступе к достоверной и своевременной информации.

К ожидающим выходил и начальник оперативно-дежурной службы РУВД. Он сказал, что журналистов будут судить онлайн как участников акции. Люди принесли задержанным воду и еду, пишет портал Onliner.

Накануне в течение дня в Минске проходили манифестации студентов разных вузов. Днем и вечером происходили задержания. Сначала силовики выстраивали оцепление перед протестующими, которые те обходили, но в конце концов ОМОН бросался догонять и хватать участников марша студентов.

МВД в среду сообщило, что накануне в белорусской столице были задержаны 95 человек, в том числе более 30 студентов, и что 39 человек останутся в милиции до рассмотрения их дел в суде.

В среду у Минского государственного лингвистического университета снова проходила акция протеста, начались задержания, передает Tut.by. После этого студенты МГЛУ начали скандировать лозунги в холле университета.

Тем временем у стелы "Минск - город-герой" снова прошла акция женщин.

Часть участниц после этого направились на проспект Независимости.

Снова обыски

В офис IT-компании PandaDoc утром в среду пришли с обыском, сообщил телеграм-канал "МотолькоПомоги" и подтвердил сооснователь компании Микита Микадо. По его данным, обыск проводят сотрудники департамента финансовых расследований. Ранее он объявил сбор денег для финансовой поддержки уволившихся из органов силовиков.

Большинство сотрудников PandaDoc работает из дома, а "директора забрали", пишет Onliner. "У ряда сотрудников PandaDoc проводятся обыски по месту жительства", - сказал Tut.by работник компании.

Причина проверки Микадо неизвестна, но действия правоохранителей в разговоре с российским Forbes он назвал "репрессиями" и заявил, что намерен подключить юристов. По его словам, проверка проводится по статье об уклонении от уплаты налогов. "Без комментариев", - сказали Интерфаксу в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

Картинка BBC

В августе Микадо предложил оказывать финансовую помощь сотрудникам силовых ведомств, которые покинут службу в знак протеста против жестокого подавления оппозиционных выступлений. К 23 августа было получено 425 заявок от уволившихся силовиков.

PandaDoc работает в Беларуси, США и на Филиппинах, она разрабатывает софт для автоматизации документооборота. Головной офис находится в Сан-Франциско. Компания была основана в 2011 году в США белорусами Микадо и Сергеем Борисюком.

Ранее Би-би-си рассказывала, что после жестокого подавления протестов в Беларусии многие IT-компании задумались о переезде из Беларуси. 13 августа обыски прошли в минском офисе "Яндекса".

Борьба с флагом

Белоруссы продолжают вывешивать бело-красно-белые флаги из окон своих квартир. Власти стараются делать всё, чтобы долго они там не висели. Onliner публикует видео, сделанное в жилом комплексе "Каскад", где к устранению флагов, судя по всему, привлекли промышленных альпинистов.

Местные жители вызвали милицию из-за появления на крыше неизвестных людей. Жители ЖК "Каскад" жалуются, что специалисты с альпинистским снаряжением повредили отливы, пишет Tut.by.

Две обложки

Телеканал "Белсат" обратил внимание на то, с какой обложкой вышел свежий номер провластной газеты "Минская правда" (распространяется в Минской области).

Издание обратило внимание, насколько похожа обложка на обложку британской Guardian. Только флаг другой и отношение к протестам иное. Вот как выглядел номер газеты Guardian от 21 августа.

Обложка Гардиан BBC

А вот обложка "Минской правды", рассказывающей о том, кто и как "руководит беспорядками в Беларуси", а также о том, что учителя подвергаются гонениям (видимо, со стороны протестующих, по мнению редакции).