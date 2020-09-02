Лавров обвинил Украину в забрасывании экстремистов в Белоруссию

«Там есть и "Трезубец Степана Бандеры", есть и "С14", есть национальный корпус, есть "Правый сектор". Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии», - заявил глава российской дипломатии (цитата РИА «Новости»).

По его словам, на Украине существуют лагеря «по подготовке таких экстремистов», в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Лавров заявил, что главы МИД будут «категорически пресекать подобного рода попытки» по дестабилизации ситуации в стране.

Москва и Минск будут твердо отвечать на попытки «оторвать Белоруссию от России» и «подорвать основы функционирования Союзного государства», заявил Лавров. «Будем достойно, твердо отвечать на основе фактов, на основе требований отказаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела этой страны и исходить из того, что любые проблемы должны решаться на основе конституции Республики», - сказал Лавров, назвав «деструктивными» заявления ЕС и НАТО по Белоруссии и отметив активность Североатлантического альянса вблизи границ страны.

По словам Владимира Макея, в Белоруссии удалось избежать украинского сценария «цветной революции, организованной извне». «Мы выдержали первый натиск. <...> Определенное политическое противостояние наблюдается, но, скажем, его уровень, накал уже значительно ниже», - сказал глава МИД Белоруссии. По его словам, взвешенная позиция Москвы помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии и наладить диалог с обществом.

«Те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, спровоцировать нарушение законов, они прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей», - заявил Лавров, пообещав «категорически пресекать подобного рода попытки» и использование «многосторонних структур, в которых Россия и Беларусь участвуют, для того, чтобы такими провокациями заниматься».

Представители Москвы пока не намерены встречаться с членами Координационного совета оппозиции. «Я не хочу делать никаких оценок, но некоторые фамилии из того списка, который был объявлен в качестве состава координационного совета, нам знакомы. И целый ряд этих фамилий ассоциируются у нас с личностями, которые выступают за культурный разрыв с Россией, за использование лозунга белоруссизации для ущемления русского языка», - заявил Лавров.

Он добавил, что Россия до сих пор не получила внятных объяснений со стороны лидеров совета по поводу «явной антироссийской программы», которая появилась на сайте Светланы Тихановской и «быстро исчезла». «Нет внятных объяснений, что же все-таки произошло и что же все-таки является программой этого совета», - отметил российский министр.