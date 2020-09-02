Глава Департамента конкуренции: желающих поднять цены в кризис находится предостаточно

Желание сети кинотеатров Apollo купить сеть кинотеатров Forum требует тщательного анализа того, разрешать это или нет, сказал Мярт Отс, генеральный директор Департамента конкурении, в прямом эфире Postimees.
- О Департаменте конкуренции слышно редко. Значит ли это, что в Эстонии нет проблем с конкуренцией или, наоборот, работы слишком много?
- Конкуренция никуда не исчезла, даже пандемия не убьет базовые основы нашей экономики. Задача Департамента конкуренции - работать на благо потребителей и осуществлять государственный надзор за ценами.
- Какие темы сейчас наиболее акутальны?
- Первая из горячих тем - грядущее возможное слияниекинотеатров (Apollo Group хочет присоединиться к сети кинотеатров Forum Cinemas - ред.). Ходатайство о слиянии нам еще не подавали, но это, безусловно, будет непростое слияние. Есть над чем подумать и проанализировать, что хорошо и а что плохо для потребителя и для компании. Соответственно мы можем разрешить или запретить.
Фармацевтический рынок по-прежнему остается важным вопросом: мы отслеживаем, насколько хорошо работает ценовое и экономическое регулирование в этом секторе. Департамент конкуренции считает, что реформа аптек была чрезмерным регулированием. В общем и целом, ограничение предпринимательства не на пользу потребителю. Реальные результаты станут ясны после анализа статистики за несколько лет, выводы делать рано.
Кроме того, наша обычная работа - контролировать цены компаний-монополистов. Компаний, которые хотят поднять цены в кризисной ситуации, предостаточно.
- По каким критериям вы оцениваете слияния и поглощения?
- Первый критерий - недопустимость ущерба конкуренции. Закон гласит, что если рыночная доля компании увеличится после слияни до 40 и более процентов , необходимо взвесить, остается ли у потребителя достаточный выбор. Если помимо крупного участника рынка есть другие конкуренты, мы не должны запрещать слияние, но красный свет загорится. Я не знаю, каким будет наше решение в конкретном случае. Ждем заявку и проведем анализ.
- Вы связаны с вашими родственными организациями на международном уровне. Как вы работаете с транснациональными компаниями?
- Мы работаем в первую очередь с государствами-членами Европейского Союза, а также с антимонопольными органами за пределами Европейского Союза. Однако каждая страна в первую очередь анализирует то, что происходит конкретно на ее территории. С очень крупными транснациональными компаниями работает Европейская комиссия. В последний раз это был Luminor Bank.
- Какие именно виды деятельности вы регулируете?
- Мы работаем с монопольными секторами, такими как электроэнергия, газ, вода и центральное отопление. Кроме того, мы смотрим на железные дороги и почтовый сектор. Мы осуществляем их прямое ценовое регулирование. Они не могут поднять цену без нашего разрешения.
- Вы много лет спорили с Tallinna Vesi, даже в арбитражном суде. Насколько вы остались довольны результатом?
- Да, это был долгий спор, который длился десять лет. Наверное, один из самых длительных и сложных экономических споров в Эстонии. Конечно, результатом можно быть довольным. Tallinna Vesi подала против эстонского государства иск на 100 миллионов евро, который не был удовлетворен. Цена на воду для потребителей упала на 20 процентов и остается неизменной последние десять лет.
- Это положительный пример, а бывает так, чтобы что-то пошло не так?
- Кое-что, конечно, идет наперекосяк, потому что мы живем в демократическом обществе. Год назад мы проиграли судебный процесс с предприятием по утилизации отходов в Ляэне-Виру. Оно принадлежало местным властям и, на наш взгляд, взимало с потребителей слишком высокую плату. Суд счел, что если местное самоуправление установило цену своим административным актом, это не касается Департамента конкуренции. Мы не смогли ограничить и цены на утилизацию отходов в Таллинне. По решению Госсуда выяснилось, что это не бизнес.
- В настоящее время ваше внимание обращено на Eesti Energia, Põhivõrgud и Нарвские электростанции.
- Põhivõrgud хотят поднять цены, но, на наш взгляд, в условиях кризиса следует пересмотреть экономическую модель компании, найти возможности экономии и отложить повышение цен. Точно так же мы спорим с Eesti Energia о цене Narva Soojusvõrk. Компания хочет значительно поднять цену на тепло, а мы думаем, что нужно посмотреть в зеркало, чтобы увидеть, можно ли сэкономить.
- Вы несколько раз употребляли фразу «монопольная компания», я привыкла использовать термин «доминирующая на рынке компания». Что такое монополия в понимании законодательства?
- «Монополия» лингвистически предполагает, что она одна. У этой компании нет конкурентов ни сегодня, ни в будущем. Как правило, это сетевые компании, такие как сеть передачи электроэнергии, для которой никогда не строится параллельная сеть. Также электросети, газовые сети, районные тепловые сети, водопроводные сети - это монополии.
Следовательно, мы не можем говорить о монополии кино, потому что это компания свободного рынка, и в этом случае мы используем термин «доминирующая компания».
- Вы обрабатываете очень большой объем информации, часть которой является коммерческой тайной. Бывыли ли ситуации, когда из-за этого у вас не было доступа к информации?
- Департамента конкуренции имеет доступ к коммерческой тайне, в этой сфере эстонское законодательство хорошо регулируется. Безусловно, следует сказать, что мы несем большую ответственность за обладание этой информацией, и, конечно же, эту информацию нельзя никому передавать. Мы должны хранить коммерческую тайну, в том числе и в отношении монополий. У нас есть надлежащая система компьютерной безопасности, надлежащая информационная система, вы можете быть уверены, что из Департамента конкуренции ничего не просочится.
- Защита прав потребителей в Эстонии относительно слаба, поэтому важна ваша роль. Что можно сделать, чтобы лучше защитить эстонского потребителя и добиться более справедливой ситуации в отношении монопольных цен?
- В Эстонии действительно слабая защита потребителей. У нас есть Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, который выполняет государственные функции, но этого недостаточно. У нас могли бы быть более сильные добровольные потребительские организации на базе сообществ, как в других государствах-членах ОЭСР и ЕС. Такие добровольные регулирующие органы помогли бы и Департаменту конкуренции.