Глава Департамента конкуренции: желающих поднять цены в кризис находится предостаточно

- О Департаменте конкуренции слышно редко. Значит ли это, что в Эстонии нет проблем с конкуренцией или, наоборот, работы слишком много?

- Конкуренция никуда не исчезла, даже пандемия не убьет базовые основы нашей экономики. Задача Департамента конкуренции - работать на благо потребителей и осуществлять государственный надзор за ценами.

- Какие темы сейчас наиболее акутальны?

- Первая из горячих тем - грядущее возможное слияниекинотеатров (Apollo Group хочет присоединиться к сети кинотеатров Forum Cinemas - ред.). Ходатайство о слиянии нам еще не подавали, но это, безусловно, будет непростое слияние. Есть над чем подумать и проанализировать, что хорошо и а что плохо для потребителя и для компании. Соответственно мы можем разрешить или запретить.

Фармацевтический рынок по-прежнему остается важным вопросом: мы отслеживаем, насколько хорошо работает ценовое и экономическое регулирование в этом секторе. Департамент конкуренции считает, что реформа аптек была чрезмерным регулированием. В общем и целом, ограничение предпринимательства не на пользу потребителю. Реальные результаты станут ясны после анализа статистики за несколько лет, выводы делать рано.

Кроме того, наша обычная работа - контролировать цены компаний-монополистов. Компаний, которые хотят поднять цены в кризисной ситуации, предостаточно.

- По каким критериям вы оцениваете слияния и поглощения?

- Первый критерий - недопустимость ущерба конкуренции. Закон гласит, что если рыночная доля компании увеличится после слияни до 40 и более процентов , необходимо взвесить, остается ли у потребителя достаточный выбор. Если помимо крупного участника рынка есть другие конкуренты, мы не должны запрещать слияние, но красный свет загорится. Я не знаю, каким будет наше решение в конкретном случае. Ждем заявку и проведем анализ.

- Вы связаны с вашими родственными организациями на международном уровне. Как вы работаете с транснациональными компаниями?

- Мы работаем в первую очередь с государствами-членами Европейского Союза, а также с антимонопольными органами за пределами Европейского Союза. Однако каждая страна в первую очередь анализирует то, что происходит конкретно на ее территории. С очень крупными транснациональными компаниями работает Европейская комиссия. В последний раз это был Luminor Bank.

- Какие именно виды деятельности вы регулируете?

- Мы работаем с монопольными секторами, такими как электроэнергия, газ, вода и центральное отопление. Кроме того, мы смотрим на железные дороги и почтовый сектор. Мы осуществляем их прямое ценовое регулирование. Они не могут поднять цену без нашего разрешения.

- Вы много лет спорили с Tallinna Vesi, даже в арбитражном суде. Насколько вы остались довольны результатом?