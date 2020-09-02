Германия может ввести санкции против РФ из-за инцидента с Навальным: его отравили ядом из группы "Новичок"

Посла России в Берлине вызвали в МИД Германии в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении.

Канцлер ФРГ Меркель также заявила, что ожидает объяснений от правительства РФ в связи с обнаружением в организме Алексея Навального следов яда семейства "Новичок".

"Специалисты лаборатории бундесвера предоставили четкий результат анализа: Алексей Навальный стал жертвой покушения с использованием боевого химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Наличие этого яда в анализах не подлежит сомнению", - заявила Меркель в среду, 2 сентября, в Берлине.

Российскому послу сообщили в МИД о результатах исследования, добавила Ангела Меркель. "Мы ожидаем, что правительство России даст объяснения в связи с этим случаем ", - подчеркнула она. "Сейчас возникают вопросы с очень тяжелыми последствиями, на которые может и обязано дать ответ только российское правительство", - указала глава немецкого правительства.

По ее словам, Германия сообщит о результатах анализов Навального партнерам в ЕС и НАТО, после чего будет принято совместное решение о реакции на эту ситуацию. "Мир ждет ответов", - сказала Меркель, добавив, что преступление против Алексея Навального было направлено против прав и ценностей, которые защищает Германия.

Германия обсудит с партнерами по НАТО и ЕС результаты обследования Алексея Навального. Как говорится в заявлении правительства, стороны выработают общую реакцию и меры. «Тот факт, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического боевого вещества в России, поражает», — говорится в документе. Указывается, что правительство ФРГ в связи с произошедшим свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В Вашингтоне в среду заявили о глубокой обеспокоенности в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального ядом группы "Новичок", сообщает Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

В заявлении Белого дома говорится, что США совместно с союзниками выражают готовность привлечь к ответственности тех, кто стоит за этим.

Эксперты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок", заявил в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"По запросу университетской клиники Charite в Берлине специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование проб Алексея Навального. Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы "Новичок"", - говорится в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

В связи с этим Берлин призывает Москву объяснить обстоятельства ЧП с российским оппозиционером, заявили в кабмине ФРГ. Представитель немецкого правительства, в частности, сказал, что МИД ФРГ вызовет посла РФ в Германии для беседы о ситуации с Навальным.

Кроме того, Зайберт сообщил, что ФРГ проинформирует партнеров по ЕС и НАТО о ситуации с Навальным и обсудит с ними совместную реакцию на этот инцидент. Немецкие власти также свяжутся с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), добавил представитель кабмина.

В свою очередь информированный источник в Москве заявил в среду "Интерфаксу", что российские специалисты из нескольких лабораторий не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ, никаких оснований не доверять экспертам из РФ нет.