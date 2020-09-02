В ФРГ заявили о следах яда из группы "Новичок" в организме Навального

Эксперты из лаборатории Бундесвера обнаружили в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок", заявил в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"По запросу университетской клиники Charite в Берлине специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование проб Алексея Навального. Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы "Новичок"", - говорится в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".
В связи с этим Берлин призывает Москву объяснить обстоятельства ЧП с российским оппозиционером, заявили в кабмине ФРГ. Представитель немецкого правительства, в частности, сказал, что МИД ФРГ вызовет посла РФ в Германии для беседы о ситуации с Навальным.
Кроме того, Зайберт сообщил, что ФРГ проинформирует партнеров по ЕС и НАТО о ситуации с Навальным и обсудит с ними совместную реакцию на этот инцидент. Немецкие власти также свяжутся с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), добавил представитель кабмина.
В свою очередь информированный источник в Москве заявил в среду "Интерфаксу", что российские специалисты из нескольких лабораторий не обнаружили в организме Навального отравляющих веществ, никаких оснований не доверять экспертам из РФ нет.
"Сразу несколько лабораторий проводили исследования биоматериалов, взятых у Навального. Никаких отравляющих веществ обнаружено не было", - сказал собеседник агентства. "Этим выводам мы доверяем", - подчеркнул он.