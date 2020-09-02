Ср, 2.09.2020
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Яна Тоом
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  • Полиция ищет пропавшего в марте 59-летнего мужчину

Полиция ищет пропавшего в марте 59-летнего мужчину

Уно.

ФОТО: Erakogu

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 59-летнего Уно, который в марте в неизвестном направлении ушел из своего дома в деревне Мыэга, волость Муху, Сааремаа.

В полицию об исчезновении Уно сообщили 24 августа, тогда же приступили к его поискам. Полицейские проверили места, где мог находиться пропавший, и пообщались с его близкими и знакомыми. Никто из них не разговаривал с Уно с начала марта.

Уно передвигается пешком и на велосипеде, в основном - в волости Муху. Мобильным телефоном он не пользуется.

Рост Уно - примерно 173 см, он худощавый, у него темные с сединой волосы. Когда он уходил из дома, на нем была зеленая куртка и темно-зеленые пятнистые брюки. Уно часто употребляет алкоголь.

Полиция просит всех, у кого есть информация о возможном местонахождении Уно, позвонить по номеру 53493773, 112 или отправить письмо на адрес электронной почты robert.vahter@politsei.ee.

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