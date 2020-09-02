Галерея ⟩ Президент Кальюлайд ненадолго сменила платье на спортивный костюм

Сегодня в Тюри президент Керсти Кальюлайд подала хороший пример остальным, приняв участие в забеге вокруг искусственного озера в студенческий спортивный день. Тем самым глава государства передала простую мысль: ежедневные упражнения и пребывание на свежем воздухе необходимы и полезны для здоровья, пишет Järva Teataja.
Пробежаться вместе с президентом захотело большое количество детей - все они собрались в основной школе Тюри в три часа дня. После легкой разминки последовала пара километров бега вокруг озера, и ученики показали, что спортивный образ жизни им вовсе не чужд.
Президент старалась не отставать от самых быстрых, но не ставила перед собой задачу никого выиграть или пробежать дистанцию за рекордное время.
Самым главным все же было показать, что даже президенту нужен отдых мозга во время тяжелой работы, а хороший способ сделать это - заняться физическими нагрузками на свежем воздухе. К тому же вместе всегда веселее заниматься спортом в компании, чем в одиночку.