Ср, 2.09.2020
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Яна Тоом
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От прибывающих в Финляндию будут требовать наличия отрицательного теста на коронавирус

Näomaskis reisijad Helsingis Vantaa lennujaamas. Soome terviseamet võib peagi anda inimestele üldise soovituse kanda ühistranspordis ja avalikes kohtades maski. 

ФОТО: Roni Rekomaa/AFP/Scanpix

Министерство транспорта и связи Финляндии в спешном порядке готовит изменение в закон, в соответствии с которым от пассажиров, прибывающих в страну из-за рубежа, начнут требовать отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает портал новостей YLE.

Новое требование будет касаться пассажиров авиа- и судоходных компаний.

Нововведение является частью более обширного пакета законов, направленных на улучшение ситуации с коронавирусом.

По словам министра транспорта Тимо Харакка, закон будет носить временный характер. Он будет действовать до конца года.

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