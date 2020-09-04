Черным по белому ⟩ Кто и на каких условиях может выехать из Эстонии в Россию и наоборот

Ограничения в отношении пересечения российско-эстонской границы гражданами России для возвращения в Российскую Федерацию отсутствуют – границу они пересекают на основании своих действительных заграничных паспортов.

Российским гражданам разрешен однократный выезд из РФ в Эстонию

Планирующим выехать из Эстонии в Россию и вернуться обратно следует иметь в виду, что разрешен однократный выезд из России в Эстонию российских граждан, имеющих также иное гражданство либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в Эстонии (ином иностранном государстве). Это предполагает возможность однократной поездки из России в Эстонию в период действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В посольстве подчеркнули, что распоряжением правительства РФ предусмотрен лишь однократный выезд из России владельцев иностранных видов на жительство. Многократные поездки из Эстонии в Россию и обратно пока невозможны.

Выдача виз гражданам Эстонии и поездки в Россию лиц без гражданства

Въезд в Россию иностранных граждан временно ограничен. Поездки с частными целями возможны исключительно к проживающим в России близким родственникам: супругам, родителям и детям. Для этого таким иностранцам требуется предварительно оформить российские частные визы. Информация о возможностях и порядке выдачи им частных виз (в том числе – по приглашению близкого родственника-российского гражданина, проживающего в России) размещена на сайте посольства.

Эти условия распространяются и на проживающих в Эстонии лиц без гражданства. Единственное отличие для них в том, что для въезда в Россию визы им не потребуются. Однако понадобится документами подтвердить наличие в России близкого родственника из числа указанных выше.

Россияне – в Эстонию

Граждане России могут прибыть в Эстонию с целью работы, учебы либо по гуманитарным причинам – на основе специального заявления, поданного в Департамент полиции и погранохраны Эстонии, а также при наличии разрешения на временное или постоянное проживание в Эстонии. При этом допускается лишь однократный выезд из России в Эстонию.

Транзитный проезд российских граждан разрешается в целях незамедлительного пересечения территории Эстонии и дальнейшего следования в государство проживания при условии, что у них отсутствуют симптомы болезни.

Въезд остальных категорий российских граждан, в том числе с гостевыми и туристическими целями, временно ограничен.

При въезде в Эстонию граждане России обязаны пройти обследование на наличие коронавируса и провести две недели на самоизоляции.

Никакого туризма, сроки действия ограничений не установлены

Право проезда в Россию иных категорий иностранных граждан временно ограничено в целях предотвращения распространения заболевания COVID-19. Въезд в Россию с целью туризма в этой связи не разрешен.

Сроки действия ограничений на въезд в Россию иностранных граждан не установлены. Оно останется в силе до его отмены отдельным решением Правительства Российской Федерации, содержание которого будет доведено до сведения общественности через СМИ и официальный сайт посольства.