Городские власти спросят у нарвитян, как дальше строить город с уменьшающимся населением

Ситуация меняется, заставляя менять планы

“Общая планировка задает вектор развития, - объясняет мэр Нарвы Алексей Евграфов. - Город меняется. К сожалению, в городе людей больше не становится. Наоборот, идет ежегодное уменьшение населения. И в городе происходит внутренняя миграция населения - другие районы становятся наиболее заселенными, например, акцент с района Кренгольма смещается в район Пяхклимяэ. Мы заказываем анализ процессов, и на основании этого анализа будет сформулировано общее видение того, куда город должен развиваться именно в наших реалиях, в текущей ситуации”.

После того, как депутаты дали зеленый свет составлению новой общей планировки, Кайе Энно сообщила Rus.Postimees:

“Теперь нужно сделать следующие шаги. Надо составить исходные положения, и тогда провести конкурс, чтобы найти партнера, который будет делать общую планировку. Мы сами также создадим рабочую группу. В этой группе будут работники из городской управы, наверное, члены городского собрания и, конечно, я думаю, что мы будем работать вместе с бизнесменами, со школами, с другими людьми, потому что нужно решить очень много разных вопросов. Рабочая группа подумает, что Нарве нужно, каким будет развитие, которого мы хотим? Какой Нарва, на наш взгляд, будет в 35-м году?”

По словам директора Департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно, в Эстонии есть около десятка больших бюро, которые могут делать общие планировки для местных самоуправлений. Одно из таких бюро будет выбрано по конкурсу для работы в Нарве, но в департаменте хотят, чтобы основные решения принимали не сторонние специалисты, а местные члены рабочей группы.

“Мы не хотим делать так, что будет какой-то консультант, который скажет нам, какой будет Нарва через 10-15 лет. Мы хотим эту работу сделать сами - у нас очень много людей, которые живут здесь и имеют какое-то видение будущего”.

К февралю следующего года нарвская рабочая группа и привлеченное городом специализированное бюро должны сформулировать исходные положения планировки, то есть описание нынешней ситуации в Нарве. Здесь будет анализ того, например, как старение населения и сокращение численности жителей влияют на разные районы города (и многоэтажные, и дачные), куда смещается фактический центр города, какое будущее у гаражных товариществ, будут ли дачные районы превращаться в места круглогодичного проживания. Рабочая группа также пересмотрит документы, касающиеся развития Старого города, Кренгольма и других исторических мест.

Специалисты проведут беседы с предпринимателями, а также опрос среди школьников, чтобы выяснить, каким они хотят видеть город.

В комплекте с общей планировкой будет подготовлен анализ воздействия города на окружающую среду.