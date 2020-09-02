Городские власти спросят у нарвитян, как дальше строить город с уменьшающимся населением

На прошлой неделе Нарвское горсобрание инициировало составление новой общей планировки города как минимум до 2035 года. Население города сокращается, но растет количество пожилых людей. Совсем не строятся многоквартирные дома, но развиваются дачные районы и торговые центры. Специалисты должны будут исследовать эти и другие процессы и определить, как нужно застраивать разные части города. Процесс это небыстрый - планировка должна быть окончательно готова только через три года. Но, по словам директора Департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно, специалисты начнут работу с того, что спросят у самих горожан, как нужно дальше строить Нарву.
Ситуация меняется, заставляя менять планы
“Общая планировка задает вектор развития, - объясняет мэр Нарвы Алексей Евграфов. - Город меняется. К сожалению, в городе людей больше не становится. Наоборот, идет ежегодное уменьшение населения. И в городе происходит внутренняя миграция населения - другие районы становятся наиболее заселенными, например, акцент с района Кренгольма смещается в район Пяхклимяэ. Мы заказываем анализ процессов, и на основании этого анализа будет сформулировано общее видение того, куда город должен развиваться именно в наших реалиях, в текущей ситуации”.
После того, как депутаты дали зеленый свет составлению новой общей планировки, Кайе Энно сообщила Rus.Postimees:
“Теперь нужно сделать следующие шаги. Надо составить исходные положения, и тогда провести конкурс, чтобы найти партнера, который будет делать общую планировку. Мы сами также создадим рабочую группу. В этой группе будут работники из городской управы, наверное, члены городского собрания и, конечно, я думаю, что мы будем работать вместе с бизнесменами, со школами, с другими людьми, потому что нужно решить очень много разных вопросов. Рабочая группа подумает, что Нарве нужно, каким будет развитие, которого мы хотим? Какой Нарва, на наш взгляд, будет в 35-м году?”
По словам директора Департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно, в Эстонии есть около десятка больших бюро, которые могут делать общие планировки для местных самоуправлений. Одно из таких бюро будет выбрано по конкурсу для работы в Нарве, но в департаменте хотят, чтобы основные решения принимали не сторонние специалисты, а местные члены рабочей группы.
“Мы не хотим делать так, что будет какой-то консультант, который скажет нам, какой будет Нарва через 10-15 лет. Мы хотим эту работу сделать сами - у нас очень много людей, которые живут здесь и имеют какое-то видение будущего”.
К февралю следующего года нарвская рабочая группа и привлеченное городом специализированное бюро должны сформулировать исходные положения планировки, то есть описание нынешней ситуации в Нарве. Здесь будет анализ того, например, как старение населения и сокращение численности жителей влияют на разные районы города (и многоэтажные, и дачные), куда смещается фактический центр города, какое будущее у гаражных товариществ, будут ли дачные районы превращаться в места круглогодичного проживания. Рабочая группа также пересмотрит документы, касающиеся развития Старого города, Кренгольма и других исторических мест.
Специалисты проведут беседы с предпринимателями, а также опрос среди школьников, чтобы выяснить, каким они хотят видеть город.
В комплекте с общей планировкой будет подготовлен анализ воздействия города на окружающую среду.
Сейчас в Нарве нет главного архитектора, и управе никак не удается найти специалиста на эту должность. Иван Сергеев, бывший главным архитектором города до января этого года, рассказал, что действующая сейчас общая планировка была принята еще до его прихода в управу. По словам Ивана Сергеева, потребность в новой планировке назрела давно - как из-за того, что изменились законодательные требования к подобным документам, так и из-за того, что изменился сам город. Но последние годы запустить такую большую работу архитектурному департаменту не удавалось.
Город строится, но совсем по-другому
Нарва продолжает строиться, но за счет торговых площадей в центре и частных домов в пригородах. После 91-го года в Нарве было достроено и заселено лишь несколько заброшенных многоквартирных домов, а с нуля был построен только один небольшой дом в Старом городе. Начало строительства второго небольшого квартирного дома на ул. Сепа стало важной местной новостью два года назад, но в итоге стройка была заброшена.
В центральной части города основные “строительные” новости в последние годы - реконструкция перекрестков и переходов, чтобы они стали удобнее для пешеходов и велосипедистов, а не для водителей. Но параллельно идет строительство бесплатных муниципальных парковок, а также благоустройство парков. 29 августа в Нарве торжественно открыли новый парк - впервые за 63 года. Новая общая планировка должна упорядочить эту деятельность.
“Мое мнение остается прежним, я говорю об этом всегда - у людей в городе должна быть создана среда для жизни. Город должен дышать, двигаться, в городе должно хотеться жить, - сказал мэр Алексей Евграфов. - Если мы говорим о создании рабочих мест, привлечении сюда каких-то инвестиций, то надо понимать, что если вы приезжаете сюда работать, то приезжаете со своей семьей и смотрите вокруг - что есть в городе, что можно предложить детям, где провести свой досуг? У нас, к сожалению, этого было недостаточно. Сейчас мы пытаемся предложить людям максимальное количество возможностей, чтобы они могли заниматься спортом, посещать культурные мероприятия, просто гулять, восстанавливать эмоциональные силы. Очень хочется, чтобы город задышал, и люди, живя в городе, сами видели, что у них есть очень много разных возможностей, которые позволяют, в том числе, чувствовать себя комфортно”.