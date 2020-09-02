Полиция вновь предупреждает о мошенниках, притворяющихся сотрудниками банка

C июля полиция и банки постоянно предупреждают людей о мошенниках, звонящих от имени банка и выманивающих у жертв личные данные, PIN-коды или данные кредитных карт, при помощи которых дистанционно снимаются деньги со счетов жертв, сообщило Нарвское отделение полиции на своей странице в Facebook.
«Хотя до сих пор, к сожалению, встречаются случаи, когда мошенникам удается запутать жертву и убедить пострадавшего в том, что звонят на самом деле из банка, радостно видеть, что большинство людей знает о таком виде мошенничества и не дает себя обмануть. Например, с полицией связалась нарвитянка, которой позвонила русскоязычная женщина с номера 3310310 и сказала, что звонит из банка Swedbank. Мошенница сказала женщине, что с ее счета было снято 150 евро, чего не могло случиться технически, так как данная карта уже заблокирована. Женщина сразу же прервала разговор и сообщила о звонке в полицию, чтобы мы еще раз смогли предупредить о возможных опасностях и других людей», - рассказали в полиции.
Полиция благодарит всех, кто сообщает о подобных звонках и просит рассказать о подобных опасностях своим друзьям и знакомым, так как не все люди летом активно следили за новостями.
Больше информации можно найти на сайте полиции.