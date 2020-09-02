Канцлер юстиции: запрет на ночную продажу алкоголя нарушает закон

По оценке канцлера юстиции Юлле Мадизе, введенные полицией ограничения на ночную продажу алкоголя в развлекательных заведениях, являются незаконными, пишет Postimees.
По его словам, о введении ограничений нужно было уведомить не менее чем за 10 дней. В своем ответе на запрос обратнившегося к ней гражданина канцлер юстиции отмечает, что распоряжение об ограничении на продажу алкоголя, о котором идет речь в данном случае, не было предъявлено продавцам алкоголя, а было только опубликовано в СМИ, и может вступить в силу не ранее 10-го дня после опубликования.
«Таким образом, ограничение, установленное приказом, не может вступить в силу 29 августа 2020 года. Я также сообщила о проблеме в Департамент полиции и погранохраны, и насколько мне известно, департамент начал доставлять постановление розничным торговцам алкоголем», - добавляет канцлер.
Канцлер юстиции указывает, что в данном случае приказ полиции не был соразмерен полученному результату.
«Вступление в силу административного акта сразу же после уведомления о нем (в т.ч. путем опубликования) само по себе не является немыслимым, но cогласно принципам правового государства при принятии решения о времени вступления в силу административного акта административный орган должен тщательно учитывать, с одной стороны, преимущества, для защиты которых предоставляется административный акт, и, с другой стороны, ситуацию, в которой оказались лица, обязанные исполнять данный административный акт. Лицам должен быть предоставлен максимально длительный период адаптации".
По словам Мадизе, ограничение на продажу алкоголя по-прежнему не распространяется на тех продавцов, которым распоряжение не было доставлено.
По словам канцлера юстиции, потерпевшие могут подать жалобу в суд. «Если вы обнаружите, что приказ префекта нарушает ваши права или действия Департамента полиции и погранохраны причинили вам вред, вы можете подать жалобу в административный суд», - пишет Мадизе в заключение.