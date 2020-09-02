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  • Эстонский бизнесмен поблагодарил друзей шикарной вечеринкой и эффектным фейерверком

Эстонский бизнесмен поблагодарил друзей шикарной вечеринкой и эффектным фейерверком

Фейерверк на мероприятии Олева Пулдре

ФОТО: Ekraani kuvatõmmis

В прошлый четверг раквереский предприниматель и депутат горсобрания Олев Пулдре пригласил в расположенный в Вызу трактир O Kõrtsi более полусотни близких друзей вместе с женами, чтобы поблагодарить их за прекрасные моменты, проведенные вместе, и снова насладиться обществом друг друга, пишет Virumaa Teataja.

«Идея возникла из-за того, что у меня много друзей, с которыми я многое пережил в жизни, но не встречался в последние годы. Я не видел некоторых уже десять лет, - сказал Олев Пулдре. - Я просто хотел их увидеть и пригласил их в гости, чтобы немного вспомнить о былых временах. Мы не испытывали ностальгии, мы просто устроили отличную вечеринку с прекрасными исполнителями».

Он добавил, что организацию встречи несколько мотивировала ситуация со здоровьем, которая в последние годы была не самой лучшей.

На организованной Олевом Пулдре встрече, которую посетили Олег Гросс, глава мотокроссовой династии Лаансоо Юхан Лаансоо, вице-мэр Раквере Райнер Мильтоп и многие другие, можно было найти самые разные лакомства от черной и красной икры до устриц.

Из Таллинна прибыл фургон с барбекю, предлагавший мясные, куриные и рыбные блюда. И, конечно, пили шампанское.

Olev Puldre.

ФОТО: Meelis Meilbaum

"Все, кого я позвал, пришли. Ни один  друг не пропустил встречу", - сказал Пулдре, развлекать гостей которого помогали известные эстонские телеведущие Ханнес Вырно и Гауте Кивистик.

Завершилось все мощным восьмиминутным фейерверком в музыкальном сопровождении.  "Последний фейерверк города Раквере был хуже", - считает Пулдре, который пообещал повторить мероприятие в будущем.

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