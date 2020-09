Потанин снова стал богатейшим россиянином. В этом ему помог коронавирус

ITAR-TASS: KRASNODAR TERRITORY, RUSSIA. FEBRUARY 6, 2013. Sochi 2014 organising committee Dmitry Chernyshenko, Interros head Vladimir Potanin, Russia's president Vladimir Putin (L-R front), and Krasnodar territory governor Alexander Tkachev (R background) looking at a scale model of the mountain Olympic village, Rosa Khutor ski resort, snowboard park and freestule skiinh centre Extreme. (Photo ITAR-TASS / Alexei Druzhinin)

ФОТО: Druzhinin Alexei/ITAR-TASS