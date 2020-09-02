Потанин снова стал богатейшим россиянином. В этом ему помог коронавирус

В начале августа бизнесмен утратил «золото», так как семье сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова удалось возглавить рейтинг 200 самых богатых бизнесменов РФ. Сейчас его состояние оценивается журналом в 23,8 миллиарда долларов.

Тройку замыкает владелец НЛМК Владимир Лисин с 22,6 миллиарда долларов.

Снижению показателей Потанина отчасти способствовали, как считают составители рейтинга, и проблемы «Норникеля»: в конце мая на территории норильской ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» компании Потанина НТЭК, произошло разрушение резервуара с дизельным топливом. Десятки тысяч тонн нефтепродуктов попали тогда в природу.