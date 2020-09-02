Ср, 2.09.2020
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Борис Тух

Потанин снова стал богатейшим россиянином. В этом ему помог коронавирус

ITAR-TASS: KRASNODAR TERRITORY, RUSSIA. FEBRUARY 6, 2013. Sochi 2014 organising committee Dmitry Chernyshenko, Interros head Vladimir Potanin, Russia's president Vladimir Putin (L-R front), and Krasnodar territory governor Alexander Tkachev (R background) looking at a scale model of the mountain Olympic village, Rosa Khutor ski resort, snowboard park and freestule skiinh centre Extreme. (Photo ITAR-TASS / Alexei Druzhinin)

ФОТО: Druzhinin Alexei/ITAR-TASS

Президент «Норникеля» Владимир Потанин вернулся на первое место среди богатейших россиян: сейчас его состояние оценивается в 24 млрд долларов США. Об этом сообщил 2 сентября журнал Forbes.

В начале августа бизнесмен утратил «золото», так как семье сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова удалось возглавить рейтинг 200 самых богатых бизнесменов РФ. Сейчас его состояние оценивается журналом в 23,8 миллиарда долларов.

Тройку замыкает владелец НЛМК Владимир Лисин с 22,6 миллиарда долларов.

Снижению показателей Потанина отчасти способствовали, как считают составители рейтинга, и проблемы «Норникеля»: в конце мая на территории норильской ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» компании Потанина НТЭК, произошло разрушение резервуара с дизельным топливом. Десятки тысяч тонн нефтепродуктов попали тогда в природу.

Сейчас бумаги «Норникеля», наоборот, растут, чему способствуют и карантинные ограничения, которые затрудняют поставки цветных металлов из стран — лидеров по добыче.

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