Ср, 2.09.2020
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Петер Зашев

Мальдивы ужесточают правила въезда для туристов

Мальдивы

ФОТО: CATERS NEWS / Caters News Agency

Правительство Мальдив приняло решение ужесточить требования к въезду туристов. Такое решение было принято из-за скачка заболеваемости COVID-19 на более чем десяти курортах.

Согласно новым правилам, на пограничном контроле необходимо будет предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус.

В середине июля Мальдивы вновь открыли курортные острова для туристов, при этом при въезде не требовались результаты теста на коронавирус.

С тех пор 29 местных сотрудников и 16 иностранцев получили положительные результаты на курортах.

С 10 сентября у всех туристов в аэропортах будут проверять результаты теста на коронавирус (он должен быть сделан не позднее 96 часов до вылета).

Сейчас приезжать на курортные острова Мальдив могут иностранцы из всех стран. Обязательное условие – предъявить бронь в отеле или на круизном лайнере.

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