Мальдивы ужесточают правила въезда для туристов

Согласно новым правилам, на пограничном контроле необходимо будет предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус.

В середине июля Мальдивы вновь открыли курортные острова для туристов, при этом при въезде не требовались результаты теста на коронавирус.

С тех пор 29 местных сотрудников и 16 иностранцев получили положительные результаты на курортах.

С 10 сентября у всех туристов в аэропортах будут проверять результаты теста на коронавирус (он должен быть сделан не позднее 96 часов до вылета).