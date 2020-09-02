Мальдивы ужесточают правила въезда для туристов

Правительство Мальдив приняло решение ужесточить требования к въезду туристов. Такое решение было принято из-за скачка заболеваемости COVID-19 на более чем десяти курортах.
Согласно новым правилам, на пограничном контроле необходимо будет предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус.
В середине июля Мальдивы вновь открыли курортные острова для туристов, при этом при въезде не требовались результаты теста на коронавирус.
С тех пор 29 местных сотрудников и 16 иностранцев получили положительные результаты на курортах.
С 10 сентября у всех туристов в аэропортах будут проверять результаты теста на коронавирус (он должен быть сделан не позднее 96 часов до вылета).
Сейчас приезжать на курортные острова Мальдив могут иностранцы из всех стран. Обязательное условие – предъявить бронь в отеле или на круизном лайнере.