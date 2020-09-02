Какие штаммы гриппа придут в этом году и как они будут сочетаться с коронавирусом?

Пока весь мир борется с коронавирусом, приближается время бороться и с гриппом — сезонный подъем заболеваемости приходится на осень и зиму, вакцинация начинается уже сейчас.
В этом году ВОЗ отмечает меньшую активность гриппа: в южном полушарии его сезон еще не начался, а в северном — активность оставалась ниже межсезонного уровня. Правда, выводы делать пока рано.
"Текущие данные эпиднадзора за гриппом следует интерпретировать с осторожностью, поскольку продолжающаяся пандемия COVID-19 могла в разной степени повлиять на поведение, связанное с обращением за медицинской помощью", — считают во Всемирной организации здравоохранения.
Кроме того, пандемия могла повлиять на укомплектование персоналом, а также приоритеты при тестировании и его возможности. Различные меры гигиены и изоляции, принятые государствами-членами для сокращения передачи вируса SARS-CoV-2, также могли сыграть роль в смягчении передачи вируса гриппа.
В предстоящий эпидемический сезон действительно ожидаются новые штаммы. О них стало известно заранее благодаря работе ВОЗ — она осуществляет постоянный мониторинг и выдает рекомендации, какие же штаммы должны быть включены в вакцину.
Как сообщается на сайте ВОЗ, во всем мире из общего числа выявленных случаев вирусы сезонного гриппа А составили большинство.
"Из подтипных вирусов гриппа A 25% были вирусом гриппа A (H1N1) pdm09 и 75% были гриппом A (H3N2). Из охарактеризованных вирусов 100% принадлежали к линии B-Victoria и ни один — к линии B-Yamagata", — сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Делать прививку от гриппа советуют всем, но есть особые группы риска. ВОЗ причисляет к ним пожилых, беременных, детей до 5 лет, людей с хроническими заболеваниями и иммунодепрессивными состояниями (ВИЧ, химиотерапия, злокачественные новообразования и т.д.).