Ученые назвали срок сохранения антител к коронавирусу

Так, у 90% участвовавших в эксперименте уровни данных антител оставались стабильными в течение указанного срока. При этом в первые два месяца после болезни уровень антител увеличивался.

Специалисты также выяснили, что коронавирусом в Исландии заразился 1% населения. Поскольку в эксперименте участвовали только граждане одной страны, в других государствах результаты могут быть иными.

Ранее стало известно, что у вакцинированных против COVID граждан иммунитет сохранился спустя 5 месяцев.

В то же время, исследователи отмечают, что не все те, кто переболели коронавирусом, получили антитела. Ученые считают, что это может быть связано со слабой иммунной реакцией организма или же с неправильным результатом теста.