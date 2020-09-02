Ср, 2.09.2020
Эволюция на дорогах требует, прежде всего, эволюции в наших головах. И пока она не произойдет, Мы/Я будем по-прежнему убивать и/или умирать. Петер Зашев
Петер Зашев

Ученые назвали срок сохранения антител к коронавирусу

Antikehad koroonaviirust ründamas.

ФОТО: Shutterstock

Ученые из Исландии провели исследование, которое показало, что антитела к COVID-19 сохраняются у переболевших коронавирусом на протяжении четырех месяцев после выздоровления. Об этом сообщает The New England Journal of Medicine.

Так, у 90% участвовавших в эксперименте уровни данных антител оставались стабильными в течение указанного срока. При этом в первые два месяца после болезни уровень антител увеличивался.

Специалисты также выяснили, что коронавирусом в Исландии заразился 1% населения. Поскольку в эксперименте участвовали только граждане одной страны, в других государствах результаты могут быть иными.

Ранее стало известно, что у вакцинированных против COVID граждан иммунитет сохранился спустя 5 месяцев.

В то же время, исследователи отмечают, что не все те, кто переболели коронавирусом, получили антитела. Ученые считают, что это может быть связано со слабой иммунной реакцией организма или же с неправильным результатом теста.

Также они заметили еще несколько интересных моментов: у старших пациентов и тех, кто имел тяжелую форму коронавируса, уровень антител выше; у женщин уровень антител ниже, чем у мужчин, а у курильщиков — ниже чем у тех, кто не курит.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back