Лондон требует от Москвы объяснений по отравлению Навального "Новичком"

"Возмутительно, что против Алексея Навального было использовано химическое оружие. Мы в Великобритании в первую очередь узнали о губительных последствиях использования "Новичка". Теперь российские власти должны объяснить, что же произошло с Навальным. Мы будем работать с международными партнерами над тем, чтобы правосудие восторжествовало", - написал Джонсон в своем Твиттере.

"Глубоко обеспокоен тем, что Алексей Навальный отравлен "Новичком" - нервно-паралитическим веществом, использование которого привело к летальному исходу в Великобритании", - написал в свою очередь в твиттере Рааб.

"Российские власти имеют четкие основания дать ответ, и мы будем тесно работать с нашими международными партнерами с целью выявления виновных, чтобы привлечь их к ответственности", - добавил он.

Глава британского МИД также заявил о неприемлемости повторного использования запрещенного химического вещества, отметив, что "Россия должна сказать правду".