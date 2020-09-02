Лондон требует от Москвы объяснений по отравлению Навального "Новичком"

Британский премьер Борис Джонсон и глава МИД Доминик Рааб в среду выразили обеспокоенность заявлением Берлина об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального ядом группы "Новичок" и призвали российские власти дать необходимые пояснения.
"Возмутительно, что против Алексея Навального было использовано химическое оружие. Мы в Великобритании в первую очередь узнали о губительных последствиях использования "Новичка". Теперь российские власти должны объяснить, что же произошло с Навальным. Мы будем работать с международными партнерами над тем, чтобы правосудие восторжествовало", - написал Джонсон в своем Твиттере.
"Глубоко обеспокоен тем, что Алексей Навальный отравлен "Новичком" - нервно-паралитическим веществом, использование которого привело к летальному исходу в Великобритании", - написал в свою очередь в твиттере Рааб.
"Российские власти имеют четкие основания дать ответ, и мы будем тесно работать с нашими международными партнерами с целью выявления виновных, чтобы привлечь их к ответственности", - добавил он.
Глава британского МИД также заявил о неприемлемости повторного использования запрещенного химического вещества, отметив, что "Россия должна сказать правду".
В среду, 2 сентября, власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.