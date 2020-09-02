Ср, 2.09.2020
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Яна Тоом

Турция сообщила о прохождении второго пика первой волны COVID-19

Флаг Турции. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits/Postimees

Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна проходит второй пик первой волны нового типа коронавируса COVID-19. 

Соответствующее заявление он сделал на прес-конференции, которая транслировалась в его Twitter.

Он отметил, что к такому результату привели неосторожность на праздничных мероприятиях, а также разрешение на проведение свадебных церемоний.

Министр также уточнил, что положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили еще 649 граждан.

«Пандемия усилилась и продолжается. Мы сейчас проходим второй пик первой волны пандемии коронавируса», — подчеркнул Коджа.

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