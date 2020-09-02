Турция сообщила о прохождении второго пика первой волны COVID-19

Соответствующее заявление он сделал на прес-конференции, которая транслировалась в его Twitter.

Он отметил, что к такому результату привели неосторожность на праздничных мероприятиях, а также разрешение на проведение свадебных церемоний.

Министр также уточнил, что положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили еще 649 граждан.