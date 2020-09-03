В США призвали Германию остановить "Северный поток - 2"

"Остановите трубопровод "Северный поток - 2", чтобы привлечь россиян к ответственности", - написал он в соцсети Twitter в среду, 2 сентября.

Halt the Nord Stream 2 pipeline to hold the Russians accountable. https://t.co/KpI0auGXP9 — Tom Cotton (@SenTomCotton) September 2, 2020

Предложение по пересмотру договоренностей с Россией, в том числе и по газопроводу "Северный поток - 2", исходят и из Германии. В частности, об этом заявил глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen).

Том Коттон был одним из американских сенаторов, которые угрожали санкциями немецкому порту Мукран в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". В частности, как говорится в подписанном им письме руководству порта, США лишат порт перспективы "финансового выживания, если он продолжит предоставлять товары, услуги и поддержку" в какой-либо форме этому проекту. В порту Мукран на острове Рюген складированы трубы, которые используются для сооружения газопровода, кроме того, порт снабжает провиантом российские суда-трубоукладчики "Академик Черский" и "Фортуна".