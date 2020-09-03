Укороченные во время чрезвычайного положения экзамены по вождению могут остаться такими и в будущем

"С точки зрения организации экзаменов, это дало нам один-два дополнительных экзамена в день в расчете на каждого экзаменатора", - пояснил руководитель экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза, а также добавил, что, как правило, на экзамене проваливаются в течение первых 30 минут, аифрами не подтверждается утверждение, что люди не успевают допустить ошибки при укороченном экзамене.

В масштабах Эстонии это означает, что в месяц можно принимать на 500 экзаменов больше.

В понедельник Министерство экономики представило проект решения, которое позволило бы использовать укороченные экзамены и после того, как будут решены возникшие во время чрезвычайного положения сложности.