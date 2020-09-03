Министерство социальных дел намерено изменить закон, чтобы добиться удешевления лекарств

"У нас сложилась ситуация, когда и в Эстонии, и в Европе на рынке лекарств очень много неопределенности, т.е. часто действуют в рамках закона, в соответствии с законом, но вступая в противоречие с его смыслом", - сказал в студии "Актуальной камеры" министр социальных дел Танель Кийк, а также напомнил, что еще во время вступления в силу аптечной реформы подчеркивалась необходимость разделить участников рынка во избежание конфликта интересов.