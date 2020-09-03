Чт, 3.09.2020
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Алексей Бляхин
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Министерство социальных дел намерено изменить закон, чтобы добиться удешевления лекарств

Министерство социальных дел намерено изменить закон, чтобы добиться удешевления лекарств

Аптека.

ФОТО: Kamilla Selina Lepik

В Министерстве социальных дел планирует разработать поправки к законодательству, чтобы предотвратить получение потенциально нечестной прибыли при торговле лекарствами и лучше учитывать интересы пациентов, пишет Rus.ERR.

"У нас сложилась ситуация, когда и в Эстонии, и в Европе на рынке лекарств очень много неопределенности, т.е. часто действуют в рамках закона, в соответствии с законом, но вступая в противоречие с его смыслом", - сказал в студии "Актуальной камеры" министр социальных дел Танель Кийк, а также напомнил, что еще во время вступления в силу аптечной реформы подчеркивалась необходимость разделить участников рынка во избежание конфликта интересов.

В связи с этим минсоцдел совместно с Лекарственным департаментом и Департаментом конкуренции планирует разработать конкретные поправки в законодательство, которые помогут предотвращать такие ситуации в будущем.

"Цель состоит в том, чтобы скрытые дополнительные условия и нюансы в договорах не искажали рынок, и не возникало ситуации, в которой какой-то участник может получать заметно более высокую прибыль, чем в действительности ему справедливо предусмотрено законом", - добавил Кийк.

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