Студия Postimees: лететь или не лететь за границу?

Пассажиров в Таллиннском аэропорту с 1 сентября начали тестировать. Как авиакомпании отреагировали на подобный шаг? Позволит ли тестирование спасти авиасообщение тогда, когда населению по-прежнему рекомендуется не выезжать за границу?