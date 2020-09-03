Студия Postimees: лететь или не лететь за границу?
Пассажиров в Таллиннском аэропорту с 1 сентября начали тестировать. Как авиакомпании отреагировали на подобный шаг? Позволит ли тестирование спасти авиасообщение тогда, когда населению по-прежнему рекомендуется не выезжать за границу?
На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ и руководитель лаборатории SYNLAB Тынис Аллик. Смотрите интервью в 13:00!
- Аэропорт ведет борьбу за сохранение авиасообщения, власти рекомендуют населению не выезжать за границу. Чьим рекомендациям доверять?
- Как авиакомпании отреагировали на решение правительства?
- Поможет ли тестирование увеличить пассажиропоток?
- Каковы итоги первых двух дней тестирования?
- Справляются ли с наплывом пассажиров пункты тестирования?
- Как организовано тестирование?
- Для кого процедура бесплатна? Как оформить направление?
- Как сдают тесты прибывающие в Эстонию наземным транспортом?