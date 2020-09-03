Чт, 3.09.2020
Эволюция на дорогах требует, прежде всего, эволюции в наших головах. И пока она не произойдет, Мы/Я будем по-прежнему убивать и/или умирать. Петер Зашев
Петер Зашев

Студия Postimees: лететь или не лететь за границу?
13:00

Пассажиров в Таллиннском аэропорту с 1 сентября начали тестировать. Как авиакомпании отреагировали на подобный шаг? Позволит ли тестирование спасти авиасообщение тогда, когда населению по-прежнему рекомендуется не выезжать за границу?

На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ и руководитель лаборатории SYNLAB Тынис Аллик. Смотрите интервью в 13:00!

  • Аэропорт ведет борьбу за сохранение авиасообщения, власти рекомендуют населению не выезжать за границу. Чьим рекомендациям доверять?
  • Как авиакомпании отреагировали на решение правительства?
  • Поможет ли тестирование увеличить пассажиропоток?
  • Каковы итоги первых двух дней тестирования?
  • Справляются ли с наплывом пассажиров пункты тестирования?
  • Как организовано тестирование?
  • Для кого процедура бесплатна? Как оформить направление?
  • Как сдают тесты прибывающие в Эстонию наземным транспортом?

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