Студия Postimees: в аэропорту ждут тестирования по два часа

На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ и член правления Medicum, координатор публичного тестирования Тынис Аллик.

Выдержки из беседы:

– Аэропорт ведет борьбу за сохранение авиасообщения, власти рекомендуют населению не выезжать за границу. Чьим же рекомендациям доверять?

Ээро Пяргмяэ: – Ситуация сложилась непростая. Мы очень довольны решением правительства о сохранении авиасообщения с шестью аэропортами-хабами – при любых обстоятельствах, независимо от ситуации с коронавирусом. В Эстонии достаточно много бизнесменов и людей, отправляющихся за границу по семейным обстоятельствам.

Закрытие авиасообщения и полная изоляция – это не решение проблемы. Аэропорт доволен тем, что гарантировано сохранение авиасообщения с шестью аэропортами-хабами и появилась возможность для тестирования по прибытии.

– Но есть ли смысл авиакомпаниям перевозить по три человека в день?

Ээро Пяргмяэ: – Мы все надеемся, что ситуация с коронавирусом в скором времени улучшится. И тогда и туризм сможет вернуться к прежним позициям.

В настоящее время ситуация в сфере туризма уже настолько критическая, что там нужно сокращать практически всех работников.

– Вы возлагаете большие надежды на тестирование? Это шанс сохранить авиасообщение?

Ээро Пяргмяэ: – Это шанс для пассажиров.

Многие путешественники искали возможность обойти требование самоизоляции. Благодаря тестированию людям больше не придется врать.

– Каковы итоги первых двух дней тестирования? Как пассажиры отреагировали на нововведение?

Тынис Аллик: претензий у пассажиров пока нет ФОТО: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Тынис Аллик: – Примерно 350 человек в день используют возможность тестирования в Таллиннском аэропорту и в Таллиннском морском порту, причем 300 из них прибывают в Эстонию самолетом.

– Готовы ли вы тестировать три-четыре самолета одновременно?

Тынис Аллик: – Нас тревожит ситуация, когда пару раз в день в Таллиннский аэропорт прибывают одновременно три-четыре самолета.

В момент одновременного прибытия трех-четырех самолетов образуются довольно длинные очереди. Время ожидания может растягиваться до двух часов.

– Это же дополнительные риски. В очереди тоже можно заразиться!

Тынис Аллик: – Все пассажиры сейчас в масках.

Вскоре у пассажиров появится возможность брать номерок в очереди и распоряжаться своим временем в аэропорту более свободно. Претензий у людей пока нет.

Кроме того, путешествующим наземным транспортом мы предлагаем возможность заранее бронировать по мобильному телефону очередь на сдачу тестов в публичных пунктах в Таллинне и других городах.

– Два часа в очереди в аэропорту – это невероятно много. Сколько времени отводится на каждого пассажира? Сколько медработников их обслуживают?

Тынис Аллик: – В аэропорту работают с пассажирами четыре-пять сотрудников фирмы Qvalitas.

На каждого пассажира отводится одна-две минуты. Направление на бесплатное тестирование оформляется на месте. Медперсонал работает очень быстро, но когда в очереди оказывается одновременно до четырехсот человек, время ожидания растягивается до двух часов.

Пробки образуются всего пару раз в день. В остальное время очередей нет.