Студия Postimees: в аэропорту ждут тестирования по два часа
- Планируется открытие авиасообщения со Стокгольмом
- Аэропорт надеется сохранить 14 прямых направлений
- До открытия прямого авиасообщения с Россией еще далеко
- Благодаря тестированию людям больше не придется врать
Пассажиров в Таллиннском аэропорту с 1 сентября начали тестировать. Как авиакомпании отреагировали на подобный шаг? Позволит ли тестирование спасти авиасообщение в условиях, когда населению по-прежнему рекомендуется не выезжать за границу?
На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ и член правления Medicum, координатор публичного тестирования Тынис Аллик.
Выдержки из беседы:
– Аэропорт ведет борьбу за сохранение авиасообщения, власти рекомендуют населению не выезжать за границу. Чьим же рекомендациям доверять?
Ээро Пяргмяэ: – Ситуация сложилась непростая. Мы очень довольны решением правительства о сохранении авиасообщения с шестью аэропортами-хабами – при любых обстоятельствах, независимо от ситуации с коронавирусом. В Эстонии достаточно много бизнесменов и людей, отправляющихся за границу по семейным обстоятельствам.
Закрытие авиасообщения и полная изоляция – это не решение проблемы. Аэропорт доволен тем, что гарантировано сохранение авиасообщения с шестью аэропортами-хабами и появилась возможность для тестирования по прибытии.
– Но есть ли смысл авиакомпаниям перевозить по три человека в день?
Ээро Пяргмяэ: – Мы все надеемся, что ситуация с коронавирусом в скором времени улучшится. И тогда и туризм сможет вернуться к прежним позициям.
В настоящее время ситуация в сфере туризма уже настолько критическая, что там нужно сокращать практически всех работников.
– Вы возлагаете большие надежды на тестирование? Это шанс сохранить авиасообщение?
Ээро Пяргмяэ: – Это шанс для пассажиров.
Многие путешественники искали возможность обойти требование самоизоляции. Благодаря тестированию людям больше не придется врать.
– Каковы итоги первых двух дней тестирования? Как пассажиры отреагировали на нововведение?
Тынис Аллик: – Примерно 350 человек в день используют возможность тестирования в Таллиннском аэропорту и в Таллиннском морском порту, причем 300 из них прибывают в Эстонию самолетом.
– Готовы ли вы тестировать три-четыре самолета одновременно?
Тынис Аллик: – Нас тревожит ситуация, когда пару раз в день в Таллиннский аэропорт прибывают одновременно три-четыре самолета.
В момент одновременного прибытия трех-четырех самолетов образуются довольно длинные очереди. Время ожидания может растягиваться до двух часов.
– Это же дополнительные риски. В очереди тоже можно заразиться!
Тынис Аллик: – Все пассажиры сейчас в масках.
Вскоре у пассажиров появится возможность брать номерок в очереди и распоряжаться своим временем в аэропорту более свободно. Претензий у людей пока нет.
Кроме того, путешествующим наземным транспортом мы предлагаем возможность заранее бронировать по мобильному телефону очередь на сдачу тестов в публичных пунктах в Таллинне и других городах.
– Два часа в очереди в аэропорту – это невероятно много. Сколько времени отводится на каждого пассажира? Сколько медработников их обслуживают?
Тынис Аллик: – В аэропорту работают с пассажирами четыре-пять сотрудников фирмы Qvalitas.
На каждого пассажира отводится одна-две минуты. Направление на бесплатное тестирование оформляется на месте. Медперсонал работает очень быстро, но когда в очереди оказывается одновременно до четырехсот человек, время ожидания растягивается до двух часов.
Пробки образуются всего пару раз в день. В остальное время очередей нет.
– Позволит ли тестирование спасти авиасообщение и увеличить пассажиропоток?
Ээро Пяргмяэ: – Сейчас сложно надеяться на увеличение пассажиропотока. Лететь в Париж в качестве туриста – не самая хорошая идея в нынешней ситуации. И хотя путешествовать никому не запрещено, цифры настораживают. Например, в Испании уже 200 зараженных на 100 000.
– Справляются ли с наплывом пассажиров пункты тестирования?
Ээро Пяргмяэ: – В целом справляются. Однако пассажиры (всего их около 1000 в день) прибывают волнообразно, поэтому три раза в день образуются очереди на тестирование.
– Для кого процедура бесплатна?
Бесплатно могут протестироваться все жители Эстонии: граждане Эстонии, обладатели серых паспортов, постоянные и временные жители с гражданством других стран.
Тынис Аллик: – Иностранцы тоже могут тестироваться, но за свой счет. Расплатиться можно прямо на месте кредитной картой.
В аэропорту и в порту тестирование для иностранных граждан стоит 67 евро. Количество иностранцев, желающих сдать анализ, составляет 10% от общего объема.
Сейчас ситуация такова, что тест требуется не только по прибытии домой, но и на въезде в некоторые страны, поэтому туристам придется считаться с тем, что стоимость путешествия может увеличиться.
– Будут ли закрываться маршруты на фоне расширения списка стран красной зоны? Или авиакомпании, напротив, готовы возобновлять полеты?
Ээро Пяргмяэ: – На данный момент в нашем аэропорту 14 прямых направлений.
Шесть из 14 направлений, а это крупные пересадочные центры, будут открыты всегда. Остальные рейсы могут автоматически закрыться, если уровень заболеваемости в стране превысит 25 человек на 100 000.
В некоторых странах ситуация заметно улучшилась. Например, в Швеции.
Надеемся, что со следующей недели откроется прямое авиасообщение со Стокгольмом, которое было закрыто почти пять месяцев.
Мы работаем над тем, чтобы как можно больше линий было постоянно открыты. Очевидно, что большого потока туристов осенью все же не будет. О массовом туризме речь пока не идет.
– Какие планы у Аэрофлота?
Ээро Пяргмяэ: – У нас нет ответа на этот вопрос. Для начала уровень зараженности в России должен снизиться до показателя 25 человек на 100 000. Россия относится к числу третьих стран, поэтому нужно ожидать общего решения на уровне Евросоюза. Последнее слово – за правительством Эстонии.
Думаю, что до открытия прямого авиасообщения с Россией предстоит еще пройти довольно длинный путь. Придется ждать два-три месяца, а возможно, и до конца года.
Подробности в повторе!
- Аэропорт ведет борьбу за сохранение авиасообщения, власти рекомендуют населению не выезжать за границу. Чьим рекомендациям доверять?
- Как авиакомпании отреагировали на решение правительства?
- Поможет ли тестирование увеличить пассажиропоток?
- Каковы итоги первых двух дней тестирования?
- Справляются ли с наплывом пассажиров пункты тестирования?
- Как организовано тестирование?
- Для кого процедура бесплатна? Как оформить направление?
- Как сдают тесты прибывающие в Эстонию наземным транспортом?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja
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