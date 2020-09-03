Киев призывает к санкциям против Москвы из-за отравления Навального

"Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом", - говорится в заявлении.

МИД Украины предлагает мировому сообществу надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком, поскольку только твердое осуждение и решительная позиция, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств.

"Выводы военных токсикологов не подлежат сомнению"

"Попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России" назвала отравление Алексея Навального нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок" канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Мы ожидаем, что правительство России даст объяснения в связи с этим случаем ", - подчеркнула она. "Сейчас возникают вопросы с очень тяжелыми последствиями, на которые может и обязано дать ответ только российское правительство", - заявила глава немецкого правительства.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением отравляющего вещества. По его словам, спецлаборатория вооруженных сил Германии - бундесвера провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина, который в настоящее время находится на лечении в берлинской клинике "Шарите". Эксперты бундесвера выявили следы химического вещества группы "Новичок", причем их выводы не подлежат сомнению, подчеркнул Зайберт.

Экстренная посадка в Омске и перелет в Берлин

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера на скорой отвезли в больницу, где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Находящегося в медикаментозной коме политика утром 22 августа доставили в Берлин.