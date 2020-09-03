Postimees в Минске ⟩ Побег от кагэбэшников заставил сердце екнуть

Администратор сжалилась надо мной и сказала: «Давайте, я вас проведу». Мне ничего не оставалось, как согласиться. Я решила ей довериться. Она провела меня к выходу на парковку, который был за углом от салона и объяснила, как выйти через двор на другую улицу. «Будьте осторожны, везде милиция», - пожелала она мне. Поблагодарив ее, я рванула через двор на другую улицу. Выбежав на основные улицы, я увидела много машин милиции и автозаков. Решила идти, не бежать, чтобы не привлекать внимания. Сильный дождь лил непрестанно. Было страшно оборачиваться. На светофоре перехода к моей улице стоял очередной автозак и милицейская машина. Было очень страшно. Вернувшись домой, я еще долго отходила. Последующие два дня журналистов продолжали задерживать.

- Ты пыталась как-то скрыть, что ты журналист, и как ты это делала?

- Если поначалу я не боялась открыто ходить с пресс-картой, то чем дальше, тем больше, пребывая на митингах, я начала ее прятать под рубашку и доставать только, когда подходила опрашивать людей, а потом и вовсе стала оставлять дома, так как боялась, что если задержат, то начнут обыскивать и допрашивать.

- Какие у вас были контакты с силовиками?

- В среду, 27 августа, когда силовики оцепили всю площадь, мне разрешили выйти из оцепленной толпы. Мне также удалось поговорить с одним из омоновцев. На самом деле, он был очень любезен и не грубил. Он сказал, что людей много раз просили покинуть площадь по громкоговорителям, так как митинг не был одобрен городскими властями. За черной маской я увидела человека с душой. «Вам не стыдно задерживать людей!?», «За что вы так избиваете парней?!» - возмущенно негодовали стоявшие рядом пожилые женщины, которых также выпустили из оцепления. «Как вы думаете, а было ли приятно получить удар стеклянной бутылкой по голове моему товарищу? Он до сих пор отходит от удара», - поведал омоновец и добавил, что протестующие также очень агрессивно нападают на ОМОН. Его речь звучала искренне. На самом деле, 9 и 10 августа, дни наиболее ожесточенных протестов после выборов, было зарегистрировано более 100 случаев увечий, нанесенных силовикам.

- Как ты оцениваешь риск того, что насилие может снова вспыхнуть на улицах?