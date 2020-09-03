Байден возложил вину за отравление Навального на Кремль и раскритиковал Трампа

"Способ нападения (на политического оппонента) не оставляет никаких сомнений, на ком лежит ответственность - на российском государстве", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте бывшего вице-президента вечером в среду, 2 сентября.

"Это возмутительное и наглое покушение на жизнь Навального - всего лишь очередной инцидент в длительной истории убийств и отравлений инакомыслящих, расследовательских журналистов, активистов по борьбе с коррупцией и лидеров оппозиции при путинском режиме. Это отличительная черта российского режима, который настолько параноидален, что не желает терпеть никакой критики или инакомыслия", - подчеркнул Байден.

Критика в адрес Трампа

Джо Байден раскритиковал президента Трампа за молчание по поводу отравления Навального. "Кремль, без сомнения, считает, что он может действовать безнаказанно. Дональд Трамп отказался предъявить претензии Путину, назвав его "потрясающим человеком". Он ничего не сказал о донесениях разведки о том, что Путин назначил награду за головы американских солдат в Афганистане. Он еще не осудил покушение на Навального. Его молчание - это соучастие", - указал кандидат в президенты США от Демократической партии.

Байден обещал, что, став президентом, он будет делать то, что отказывается делать Трамп - "работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь путинский режим к ответственности за совершенные преступления".