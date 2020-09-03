Еврокомиссия дала Эстонии разрешение на оказание государственной помощи

В свете недавнего разрешения на госпомощь Министерство экономики и коммуникаций (MKM) также направило запланированную поддержку морскому сектору для координации. «Теперь разрешение на госпомощь получено, и мы можем в срочном порядке продолжить необходимую подготовку, чтобы помочь морскому сектору в сложной ситуации», - пояснил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Комиссия предоставила поддержку государственной помощи, которая позволяет предприятию, выполняющему регулярные международные рейсы в Европейской экономической зоне, требовать частичного возмещения социального и подоходного налога от департамента водных путей сообщения.

«Такая поддержка повышает конкурентоспособность наших судоходныхпредприятий до уровня соседних стран, где их судоходство поддерживается достаточно должным образом, - сказал министр финансов Мартин Хельме. - Наша цель - помочь компаниям, способность которых создавать рабочие места и предоставлять важные услуги в регионе служит экономическим интересам Эстонии».

Предоставленное Эстонии разрешение на госпомощь включает в себя возможность при необходимости использовать эту поддержку в течение следующих четырех лет. По предварительным оценкам, в этом году будет выплачено до 3,7 млн евро для компенсации затрат на рабочую силу. В 2021 и 2022 годах поддержка может составить до 7,7 и 8 и 1 млн евро соответственно.

«В связи с прекращением пассажирских перевозок и сокращением грузовых перевозок грузооборот судоходных компаний снизился на 85-90 процентов. Вот почему в этом году мы создали три отдельных решения для морского сектора, и у них также была возможность использовать льготы Кассы страхования от безработицы и фонда Kredex. Надеюсь, они помогут удержаться на плаву в трудные времена », - добавил Аас.