Совратитель несовершеннолетних отделался условным сроком

Согласно обвинению прокуратуры, с 2017 года 22-летний Ренет Мюльперк совершал преступления, которые выражались в том, что в приватных беседах в социальных сетях он совращал детей. Кроме того, его приговорили виновным в систематической продажи алкоголя несовершеннолетним.

В качестве наказания суд приговорил его за совращение несовершеннолетних к году и шести месяцам, а за продажу алкоголя — к шести месяцам тюрьмы. Но это не означает, что ближайшие два года Мюльперк проведет за решеткой, поскольку в результате согласительного производства ему назначили наказание по совокупности, которое означает, что он должен отбыть наказание за более тяжкое преступление. Таким образом Ренет Мюльперк был приговорен к одному году и шести месяцам тюрьмы, но условно. Наказание не подлежит исполнению, если в течение двух лет он не совершит новое преступление и будет соблюдать требования контроля поведения.

Попался на удочку полицейского

В судебном деле описывается пять случаев, когда Ренет Мюльперк совращал несовершеннолетних или отправлял им свои фотографии в обнажённом виде. С лета 2017 года по декабрь 2018 года в приватных беседах в Facebook и Instagram он предлагал лицу младше 14 лет вступить с ним в половую связь и просил, чтобы ребенок отправил ему свои интимные снимки. Такие же фотографии он сам отправлял несовершеннолетнему. В тот же промежуток времени произошел и второй подобный эпизод.

Третий случай был таким, что в мае 2019 года Мюльперк предложил в Facebook 12-летней девочке показать себя обнаженной и заняться с ним сексом. Он писал ей с аккаунта, где было указано имя, очень похожее на его настоящее — Ренет Мюлаперк — и оттуда же отправлял девочке фотографии мужских половых органов. Параллельно с того же аккаунта в Facebook он отправил фотографию своих гениталий 11-летнему собеседнику и хотел получить от него подобные изображения.

В конце 2018 года произошел пятый эпизод, когда Мюльперк в Facebook стал делать непристойные предложения 12-летнему подростку, которым на самом деле прикидывался действующий полицейский. Мюльперк говорил с полицейским, выдававшим себя за ребенка, о сексе, отправлял ему фотографии своих половых органов, просил снимки такого же содержания взамен, как в предыдущих случаях. Ренет Мюльперк изъявил желание встретиться с несовершеннолетним, чтобы заняться сексом, полагая, что все еще общается с 12-летним подростком.

Также Мюльперка признали виновным в неоднократной покупке алкоголя несовершеннолетним. В судебном деле описаны эпизоды, когда он это делал в течение 2019 года в Сууре-Яани и Выхма.

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