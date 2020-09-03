Татьяна Толстая рассказала о том, почему Тарту не стал балтийским Голливудом

Управляющий директор сети кинотеатров CINAMON Татьяна Толстая рассказала Tartu Postimees о причинах закрытия кинотеатра в Тарту.
- Вы сделали реновацию, провели большие работы. CINAMON в Тарту должен был стать балтийским Голливудом. Что случилось? Почему вы закрыли этот кинотеатр?
- Кинотеатр CINAMON TASKU, входящий в международную группу компаний CINAMON, был открыт в Тартуском торговом центре Tasku 12 лет назад. Все это время CINAMON стремился быть ведущим кинематографическим оператором в городе Тарту с точки зрения использования современных кинотехнологий, удобства и комфорта клиентов, доступных цен и высочайшего качества обслуживания жителей и гостей Тарту.
Группа компаний CINAMON начала реконструкцию кинотеатра в 2017 году, обновив оборудование кинотеатра до самых современных технологий, включая лазерные проекторы, новейшие 3D-системы высокой яркости и экраны, поддерживающие картинку высокоточного разрешения. Помимо модернизации кинотехнологий, CINAMON Group также приступила к перестройке помещений и интерьера кинотеатра с дизайном бренда CINAMON, включая роскошные строительные элементы, системы освещения, удобные группы сидений, различные варианты кресел для кинотеатров, элегантные уступы и обновление зоны ожидания. В рамках проекта реконструкции было инвестировано более 1,5 миллиона евро.
Тем временем, пока группа CINAMON продолжала поддерживать кинотеатр CINAMON TASKU финансовыми, маркетинговыми и коммерческими средствами, конкуренция торговых центров в Тарту приняла совершенно другой оборот вместе с развитием существующих и открытием новых торгово-развлекательных площадей. И, к сожалению, все эти поддерживающие усилия, инновации и улучшения, которые наша компания внесла в кинотеатр CINAMON TASKU, не нашли достаточного отклика и сотрудничества со стороны владельцев и администрации торгового центра Tasku. Не только торговый центр опоздал, включившись в гонку обновлений и привлечения клиентов инновациями среди новых и существующих торговых центров; но также, как арендодатели они не были готовы сотрудничать с кинотеатром CINAMON TASKU, обновляя условия аренды помещений и предлагая разумную рыночную стоимость, несмотря на постоянную коммуникацию группы CINAMON в последние два с половиной года. За это время руководство компании CINAMON дало понять, что коммерческий рынок в городе Тарту кардинально изменился, и что новые условия коммерческой аренды должны соответствовать условиям новой реальности. Однако эта очевидная истина оказалась недоступна пониманию владельцев торгового центра, что свело на нет наши усилия и в итоге привело к закрытию кинотеатра.
- Tasku сказал, что переговоры продолжались больше года. О чем они велись?
- Данная информация не совсем верна. Мы вели переговоры с администрацией торгового центра, пытаясь найти взаимовыгодное решение, в течение почти трех лет! Однако на все наши предложения мы получали только один ответ: «Нет, нам это не интересно». В то же время руководство Tasku также не утруждало себя выработкой долгосрочной концепции развития торгового центра, постепенно уступая свое преимущественное положение. За последние пять лет привлекательность для покупателей торговых площадей города Тарту изменилась драматически: Lõunakeskus из незначительного торгового центра местного значения на окраине города превратился в настоящий торгово-развлекательный комплекс, новый культурно-коммерческий центр Тарту; абсолютно преобразился Tartu Kaubamaja, превратившись в центр модного шопинга; появился новый современный торговый центр Kvartal Kaubanduskeskus и Eeden Kaubanduskeskus приложил огромные усилия, чтобы выйти из числа аутсайдеров и занять достойное место среди тартуских торговых центров. И только Tasku Keskus год от года терял свои позиции, своих арендаторов, своих посетителей. Для нас до сих пор не ясна стратегия развития этого торгового центра, но теперь это уже не наша проблема.
- Имел ли место какой-либо конфликт между Cinamon Operations и Estiko и из-за чего?
- На мой взгляд, главной проблемой в наших отношениях было постоянное и упорное нежелание владельцев торгового центра каким-либо образом коммуницировать с владельцами компании CINAMON. За все время переговоров, владельцы компании Estiko отказывались коммуницировать с нами, передоверяя ведение переговоров и принятие важных стратегических решений многочисленным менеджерам, не имеющим для этого ни достаточной компетенции, ни достаточной мотивации. Возможно, в течении долгого времени владельцы получали неполную или искаженную информацию.
- Торговый центр Tasku заявил, что, к сожалению, у вас разные виды на будущее. В чем эти разногласия заключались?
- Даже на заключительном этапе наших переговоров администрация Tasku озвучивала следующие возможные сценарии развития торгового центра: расширение конференц-центра; перепрофилирование торговых площадей под офисные помещения; увеличение развлекательного сектора и пр.
Проанализировав все эти не проработанные идеи и концепции, становится абсолютно понятно, что никакой концепции развития у руководства торгового центра не имеется. Руководство противоречит само себе и глобальная стратегия заключается в выдавливании всех соков из имеющихся арендаторов. Это и было главной причиной разногласий.
- Сейчас у вас нет никакого кино в Тарту. Какие у вас планы на будущее?
- Наши планы на будущее развитие CINAMON лежат за пределами города Тарту.
- Сейчас Apollo собирается купить кинотеатры Forum Cinemas, тогда они получат 77% рынка. Вы еще будете конкурировать с Apollo?
- Только не в Тарту.
- Как вы думаете, цены на билеты поднимутся?
- Поскольку теперь в Тарту доминирующую позицию занимают кинотеатры Apollo, принадлежащие тем же собственникам, что и Postimees Grupp, гораздо логичнее будет задать этот вопрос им.
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