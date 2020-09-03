Татьяна Толстая рассказала, почему Тарту не стал балтийским Голливудом

- Вы сделали реновацию, провели большие работы. CINAMON в Тарту должен был стать балтийским Голливудом. Что случилось? Почему вы закрыли этот кинотеатр?

- Кинотеатр CINAMON TASKU, входящий в международную группу компаний CINAMON, был открыт в Тартуском торговом центре Tasku 12 лет назад. Все это время CINAMON стремился быть ведущим кинематографическим оператором в городе Тарту с точки зрения использования современных кинотехнологий, удобства и комфорта клиентов, доступных цен и высочайшего качества обслуживания жителей и гостей Тарту.

Группа компаний CINAMON начала реконструкцию кинотеатра в 2017 году, обновив оборудование кинотеатра до самых современных технологий, включая лазерные проекторы, новейшие 3D-системы высокой яркости и экраны, поддерживающие картинку высокоточного разрешения. Помимо модернизации кинотехнологий, CINAMON Group также приступила к перестройке помещений и интерьера кинотеатра с дизайном бренда CINAMON, включая роскошные строительные элементы, системы освещения, удобные группы сидений, различные варианты кресел для кинотеатров, элегантные уступы и обновление зоны ожидания. В рамках проекта реконструкции было инвестировано более 1,5 миллиона евро.

Тем временем, пока группа CINAMON продолжала поддерживать кинотеатр CINAMON TASKU финансовыми, маркетинговыми и коммерческими средствами, конкуренция торговых центров в Тарту приняла совершенно другой оборот вместе с развитием существующих и открытием новых торгово-развлекательных площадей. И, к сожалению, все эти поддерживающие усилия, инновации и улучшения, которые наша компания внесла в кинотеатр CINAMON TASKU, не нашли достаточного отклика и сотрудничества со стороны владельцев и администрации торгового центра Tasku. Не только торговый центр опоздал, включившись в гонку обновлений и привлечения клиентов инновациями среди новых и существующих торговых центров; но также, как арендодатели они не были готовы сотрудничать с кинотеатром CINAMON TASKU, обновляя условия аренды помещений и предлагая разумную рыночную стоимость, несмотря на постоянную коммуникацию группы CINAMON в последние два с половиной года. За это время руководство компании CINAMON дало понять, что коммерческий рынок в городе Тарту кардинально изменился, и что новые условия коммерческой аренды должны соответствовать условиям новой реальности. Однако эта очевидная истина оказалась недоступна пониманию владельцев торгового центра, что свело на нет наши усилия и в итоге привело к закрытию кинотеатра.

- Tasku сказал, что переговоры продолжались больше года. О чем они велись?