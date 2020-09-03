Коронавирус подтвержден еще у 26 жителей Эстонии
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2276 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 26 проб дали положительный результат. Таким образом, заболеваемость на 100 000 человек перевалила за 16.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразились 18 человек. В Ида-Вирумаа заболели двое, в Ляэне-Вирумаа, Тартумаа и Вырумаа — по одному человеку. Еще в трех случаях информация о месте жительства больных отсутствует.
Шесть из 18 положительных тестов в Харьюмаа представляют собой заражения через близкие контакты, источники заражения остальных случаев устанавливаются. Поскольку, по данным Регистра населения, имеющие адреса в Ляэне-Вирумаа люди на самом деле проживают в Харьюмаа, Идаское региональное отделение Департамента здоровья передало эти случаи Пыхьяскому региональному отделению, у которого добавилось наблюдение за 19 новыми случаями.
Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья три активных очага, из которых к очагам Ülemiste City и «Нымме Калью» сейчас имеют отношение восемь заболевших, а к очагу праздника в сауне – шестеро. Всего под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья находится более 500 человек, из которых 102 больны.
Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся 770, из которых 105 больны. Под наблюдением регионального отделения всего пять активных очагов, из которых самым крупным является так называемый очаг шахты «Эстония» с 56 заболевшими. С очагом бара Jõhvi Kelder связаны 15, с британским очагом, возникшим после визита в Эстонию живущих в Соединенном Королевстве родственников, — 13 случаев, с очагом шахты «Оямаа» — восемь, а с очагом Вируской тюрьмы — пять случаев заражения.
По состоянию на утро 3 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы десять человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного.
На сегодняшний день в больницах завершено 413 случаев заболевания COVID-19 у 400 человек.
По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2150 человек. Из них истории болезни 1 625 человека завершены (75,6%), у 521 человек (24,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 16,1.
Всего в Эстонии сделано более 154 000 первичных тестов, из них 2 441, т.е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
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С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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