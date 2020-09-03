Коронавирус подтвержден еще у 26 жителей Эстонии

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразились 18 человек. В Ида-Вирумаа заболели двое, в Ляэне-Вирумаа, Тартумаа и Вырумаа — по одному человеку. Еще в трех случаях информация о месте жительства больных отсутствует.

Шесть из 18 положительных тестов в Харьюмаа представляют собой заражения через близкие контакты, источники заражения остальных случаев устанавливаются. Поскольку, по данным Регистра населения, имеющие адреса в Ляэне-Вирумаа люди на самом деле проживают в Харьюмаа, Идаское региональное отделение Департамента здоровья передало эти случаи Пыхьяскому региональному отделению, у которого добавилось наблюдение за 19 новыми случаями.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья три активных очага, из которых к очагам Ülemiste City и «Нымме Калью» сейчас имеют отношение восемь заболевших, а к очагу праздника в сауне – шестеро. Всего под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья находится более 500 человек, из которых 102 больны.

Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся 770, из которых 105 больны. Под наблюдением регионального отделения всего пять активных очагов, из которых самым крупным является так называемый очаг шахты «Эстония» с 56 заболевшими. С очагом бара Jõhvi Kelder связаны 15, с британским очагом, возникшим после визита в Эстонию живущих в Соединенном Королевстве родственников, — 13 случаев, с очагом шахты «Оямаа» — восемь, а с очагом Вируской тюрьмы — пять случаев заражения.

По состоянию на утро 3 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы десять человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного.

На сегодняшний день в больницах завершено 413 случаев заболевания COVID-19 у 400 человек.

По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2150 человек. Из них истории болезни 1 625 человека завершены (75,6%), у 521 человек (24,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 16,1.

Всего в Эстонии сделано более 154 000 первичных тестов, из них 2 441, т.е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.

Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me. COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.