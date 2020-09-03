«Новичок» - визитная карточка Москвы. Западная пресса об отравлении Навального

Неожиданно над ней нависли мрачные отголоски прошлых российско-германских кризисов. Как и в 1914 и 1941 годах, две крупнейшие державы Европы балансируют на краю пропасти.

Потому что реальность такова, что Меркель и Германия могут заплатить высокую экономическую цену за свое вмешательство. Обычно в делах с Западом Путин рискует по-крупному, однако для Меркель уже давно свойственен тщательный расчет каждого шага - как во внутренней, так и в международной политике.

Ангела Меркель Reuters После заявления клиники "Шарите" о том, что Навальный был отравлен веществом "Новичок", Ангела Меркель потребовала от России провести расследование произошедшего

После покушения на Навального и его госпитализации в Берлине она больше, чем когда-либо оказалась между двух огней - западными "ястребами" в отношении России, в первую очередь Великобританией и США, и опасно непредсказуемым Путиным, считает Алмонд.

После отравлений в Солсбери в 2018 году правительство Терезы Мэй приняло незамедлительные меры, выслав российских дипломатов и введя санкции. Меркель оказалась под огромным давлением, и ей необходимо действовать соответствующим образом.

El Pais: "Отравления - обычная практика России"

Сомневаться в причастности российского лидера к событиям с отравлением Навального было бы наивно, пишет испанская El Pais.

"Путин в течение 20 лет без суда и следствия устраняет своих противников, и зачастую отравление является его предпочтительным методом. Хотя Борис Немцов и был застрелен во время прогулки у Кремля пять лет назад, а сам Навальный частично ослеп на один глаз после распыления дезинфицирующего средства в 2017 году, в последние годы большая часть расправ и внесудебных казней со стороны российского режима осуществлялась с помощью отравлений", - цитирует газета канадского журналиста и историка Гвинна Дайера,

В диссидентов, дезертиров, противников и шпионов стреляли, им наносили ножевые ранения, но прежде всего их отравляли. Это стало обычной практикой для царской России, затем Советского Союза и, наконец, России Владимира Путина, пишет издание.

Международный аналитик Дуг Клейн объясняет это желанием внушить страх соперникам и недоброжелателям. Для Кремля "крайне важно дать понять, что он будет действовать быстро против своих врагов, даже если они сбегут за границу. Он будет выслеживать их и убивать, где бы они ни находились и какими бы ни были дипломатические отношения между Россией и страной их пребывания".

Эта тенденция, когда государство снова и снова совершает преступления, является постоянной в российской истории и не исчезает и в последние годы, приобретая все более угрожающие формы, отмечает газета.

Liberation: "Новичок" - это подпись Владимира Путина"

Алексей Навальный, самый известный и узнаваемый противник режима Владимира Путина, в прошлом подвергался нападкам, напоминает французская Liberation.

В 2017 году ему в глаза брызнули антисептическое средство, когда он выходил из офиса в Москве. А в июле 2019 года его госпитализировали в связи с появлением на теле абсцессов. Тогда российские власти заявили, что они стали следствием аллергической реакции.