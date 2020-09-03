«Новичок» - визитная карточка Москвы. Западная пресса об отравлении Навального

Заявление немецких властей о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в реанимации берлинской клиники "Шарите", был отравлен боевым веществом группы "Новичок", вызвало бурную реакцию на Западе. Русская служба Би-би-си собрала главные материалы об этом в западной прессе.
Заявление немецких властей о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в реанимации берлинской клиники "Шарите", был отравлен боевым веществом группы "Новичок", вызвало бурную реакцию на Западе.
Накануне правительство страны распространило заявление, в котором осудило нападение и потребовало российские власти немедленно объяснить произошедшее. С похожим требованием выступила канцлер Германии Ангела Меркель.
Русская служба Би-би-си собрала реакцию на эти заявления в западной прессе.
Spiegel: "Нужно действовать решительно"
"Навальный приехал в Берлин благодаря личному вмешательству канцлера Германии Ангелы Меркель, и есть вероятность, что его бы сегодня не было в живых, если бы она этого не сделала. Близкие к канцлеру источники сообщили, что она распорядилась предоставлять ей ежедневные и подробные отчеты о его состоянии", - пишет немецкая Spiegel.
Немецкому правительству теперь нужно определиться с тем, как вести дела с режимом, который явно готов устранять своих самых яростных критиков. С режимом, врагов которого убивают и за пределами России. И с режимом, который продолжает превращаться в государство-изгой и темного противника Европы, полагает издание.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил в интервью Spiegel: "Я на 100% уверен, что решения такого масштаба принимаются не губернаторами или мелкими чиновниками. Приказ об отравлении Навального должен быть исходить сверху. Дело [отравленного в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ] Скрипаля показывает, что правда в итоге всегда выходит наружу".
Пока не похоже, что дело Навального поспособствует ужесточению существующих санкций ЕС против России, но ситуация может быстро измениться.
"Если будет всплывать все больше доказательств того, что Навальный был отравлен, и что это было сделано с одобрения или даже по заказу государства, то Евросоюзу нужно будет действовать согласованно и решительно, а также внимательно пересмотреть нынешние экономические отношения с Россией", - приводит газета слова спикера по международным делам фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юргена Хардта.
NYT: "При чем здесь протесты в Беларуси и Хабаровске?"
Отравление Навального случилось на фоне массовых протестов в соседней с Россией Беларуси и нескольких недель уличных демонстраций на Дальнем Востоке, что дало повод появлению всевозможных предположений, пишет New York Times. Почему после стольких лет нападок на репутацию Навального и, по крайней мере, двух случаев физического нападения угрозы внезапно переросли в то, что, судя по всему, было покушением на убийство?
Согласно одной из популярных теорий, Кремль, напуганный протестами в Беларуси и в Хабаровске, хотел избавиться от Навального, чтобы помешать ему мобилизовать недовольство людей, живущих территориально ближе к Путину, и сорвать планы оппозиционера по поводу выборов в Госдуму, которые состоятся в 2021 году.
Другая теория заключается в том, что отравление Навального демонстрирует не силу безжалостно эффективного механизма репрессий, а указывает на слабость системы. Ее реакция на потенциальные угрозы настолько деградировала, что государство больше не функционирует как единое целое, а, скорее, как смесь соперничающих кланов и наемников-фрилансеров, которые имеют зуб на оппозиционера, пишет газета.
"Каждый элемент системы действует в соответствии со своей собственной логикой, а не в интересах системы в целом, - цитирует NYT основателя аналитической фирмы R.Politika Татьяну Становую. - Отравление - не самый эффективный способ борьбы с противником. Это полный идиотизм".
Примечательно и то, что, в отличие от жертв нескольких других ужасающих случаев отравления, которые связывают с Россией, Навальный никогда не считался предателем. Эту категорию врагов Путин особенно презирает, и как-то он сказал, что они не заслуживают пощады.
По словам Становой, Путин и другие представители российской правящей элиты не столько боятся Навального, сколько презирают его как нарушителя установленного порядка.
"Они похожи на жителей элитного жилого района, которые хотят избавиться от бродяги, который начал спать рядом с их прекрасным фонтаном. Навальный не является частью их мира, и они хотят, чтобы его там не было", - цитирует Становую издание.
Guardian: "Новичок" - прерогатива одного государства"
Хотя Ангела Меркель и не сказала это напрямую, но у западных лидеров теперь может не оставаться и тени сомнения: доказательства [отравления] ведут непосредственно к Москве и ее секретным шпионским агентствам. И к двери самого Владимира Путина, пишет Guardian.
Некоторые яды можно купить в магазинах. Но не "Новичок", который советские ученые разрабатывали во время холодной войны в закрытых лабораториях. Это прерогатива только одного государства - России.
Западные спецслужбы считают, что за последние 10 лет Москва произвела и скопила небольшое количество вещества. Они отмечают, что к этому приложил руку непосредственно Путин.
Специальные подразделения разработали способы нанесения яда, в том числе на дверные ручки, сообщает газета.
Неясно, кто стоял за отравлением Навального - ГРУ или ФСБ, которой руководил Путин до того, как стал премьер-министром и президентом. Так или иначе, выбор яда не случаен. Это визитная карточка, и не просто намек, а яркая неоновая вывеска.
Используя "Новичок" в качестве послания, Москва угрожает и выражает презрение, демонстративное по своему характеру. Оно направленно как к Западу, так и к непримиримым критикам президента, находящимся внутри страны, полагает Guardian.
Daily Mail: "Какую цену заплатит Меркель за вмешательство?"
Канцлер Германии давно преподносит себя перед партнерами по НАТО единственным человеком, который может разговаривать с президентом России - в конце концов, она выросла в ГДР, контролируемой СССР, и свободно говорит по-русски. Но сейчас она столкнулась с жесткой реальностью, поскольку ее тщательно выстраиваемые отношения с Путиным выходят из-под контроля, пишет Марк Алмонд в Daily Mail.
Неожиданно над ней нависли мрачные отголоски прошлых российско-германских кризисов. Как и в 1914 и 1941 годах, две крупнейшие державы Европы балансируют на краю пропасти.
Потому что реальность такова, что Меркель и Германия могут заплатить высокую экономическую цену за свое вмешательство. Обычно в делах с Западом Путин рискует по-крупному, однако для Меркель уже давно свойственен тщательный расчет каждого шага - как во внутренней, так и в международной политике.
После покушения на Навального и его госпитализации в Берлине она больше, чем когда-либо оказалась между двух огней - западными "ястребами" в отношении России, в первую очередь Великобританией и США, и опасно непредсказуемым Путиным, считает Алмонд.
После отравлений в Солсбери в 2018 году правительство Терезы Мэй приняло незамедлительные меры, выслав российских дипломатов и введя санкции. Меркель оказалась под огромным давлением, и ей необходимо действовать соответствующим образом.
El Pais: "Отравления - обычная практика России"
Сомневаться в причастности российского лидера к событиям с отравлением Навального было бы наивно, пишет испанская El Pais.
"Путин в течение 20 лет без суда и следствия устраняет своих противников, и зачастую отравление является его предпочтительным методом. Хотя Борис Немцов и был застрелен во время прогулки у Кремля пять лет назад, а сам Навальный частично ослеп на один глаз после распыления дезинфицирующего средства в 2017 году, в последние годы большая часть расправ и внесудебных казней со стороны российского режима осуществлялась с помощью отравлений", - цитирует газета канадского журналиста и историка Гвинна Дайера,
В диссидентов, дезертиров, противников и шпионов стреляли, им наносили ножевые ранения, но прежде всего их отравляли. Это стало обычной практикой для царской России, затем Советского Союза и, наконец, России Владимира Путина, пишет издание.
Международный аналитик Дуг Клейн объясняет это желанием внушить страх соперникам и недоброжелателям. Для Кремля "крайне важно дать понять, что он будет действовать быстро против своих врагов, даже если они сбегут за границу. Он будет выслеживать их и убивать, где бы они ни находились и какими бы ни были дипломатические отношения между Россией и страной их пребывания".
Эта тенденция, когда государство снова и снова совершает преступления, является постоянной в российской истории и не исчезает и в последние годы, приобретая все более угрожающие формы, отмечает газета.
Liberation: "Новичок" - это подпись Владимира Путина"
Алексей Навальный, самый известный и узнаваемый противник режима Владимира Путина, в прошлом подвергался нападкам, напоминает французская Liberation.
В 2017 году ему в глаза брызнули антисептическое средство, когда он выходил из офиса в Москве. А в июле 2019 года его госпитализировали в связи с появлением на теле абсцессов. Тогда российские власти заявили, что они стали следствием аллергической реакции.
Сейчас для Берлина, без сомнения, "Новичок" - это подпись Владимира Путина. Германия, похоже, больше не хочет довольствоваться выражением недовольства по дипломатическим каналам. Тем более что значительная часть общественности считает, что Меркель и ее союзники должны прекратить свою политику невмешательства, благодаря которой российские спецслужбы продолжают устранять оппонентов президента Путина, не опасаясь наказания, заключает издание.