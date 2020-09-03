Исследование: подписка Netflix в Эстонии обходится дороже, чем в большинстве стран мира

Как показало свежее исследование, цены на подписку стримингового сервиса Netflix сильно разнятся от страны к стране. Так, Эстония вошла в десятку стран, где подписка на базовый пакет обходится дороже всего.
Например, лишь в шести странах в мире пакет Netflix Basic (базовый пакет - прим. ред.) стоит дороже, чем в Эстонии. Как показали подсчеты, жителям Эстонии видеосервис обходится на 7,3% процента дороже, чем в среднем в мире.
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