Чт, 3.09.2020
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Яна Тоом

У одного из участников массового мероприятия был обнаружен Covid-19

Тест на коронавирус.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Во вторник, 1 сентября Covid-19 был выявлен у человека, который посетил 29 августа в Вильянди Ярмарку интересов (Huvimäss), посвященную школам по интересам и хобби.

Участник присутствовал на мероприятии, которое проводилось на открытом воздухе, недолго, у него могли быть единичные близкие контакты с другими участниками. 

Горуправа Вильянди и Департамент здоровья просят всех, кто присутствовал на мероприятии, следить за своим здоровьем. При проявлении симптомов заболевания следует остаться дома и связаться со своим семейным врачом. 

Исходя из Закона о защите данных у горуправы Вильянди нет права публиковать данные о здоровье третьих лиц. 

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