У одного из участников массового мероприятия был обнаружен Covid-19

Во вторник, 1 сентября Covid-19 был выявлен у человека, который посетил 29 августа в Вильянди Ярмарку интересов (Huvimäss), посвященную школам по интересам и хобби.
Участник присутствовал на мероприятии, которое проводилось на открытом воздухе, недолго, у него могли быть единичные близкие контакты с другими участниками.
Горуправа Вильянди и Департамент здоровья просят всех, кто присутствовал на мероприятии, следить за своим здоровьем. При проявлении симптомов заболевания следует остаться дома и связаться со своим семейным врачом.
Исходя из Закона о защите данных у горуправы Вильянди нет права публиковать данные о здоровье третьих лиц.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!