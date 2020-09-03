У одного из участников массового мероприятия был обнаружен Covid-19

Участник присутствовал на мероприятии, которое проводилось на открытом воздухе, недолго, у него могли быть единичные близкие контакты с другими участниками.

Горуправа Вильянди и Департамент здоровья просят всех, кто присутствовал на мероприятии, следить за своим здоровьем. При проявлении симптомов заболевания следует остаться дома и связаться со своим семейным врачом.

Исходя из Закона о защите данных у горуправы Вильянди нет права публиковать данные о здоровье третьих лиц.