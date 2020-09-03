Чт, 3.09.2020
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  • Хабиб опубликовал трогательное видео об отце: «Цените старших, они не всегда будут рядом»

Хабиб опубликовал трогательное видео об отце: «Цените старших, они не всегда будут рядом»

Хабиб Нурмагомедов.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посвятил трогательный видеопост своему погибшему отцу Абдулманапу Нурмагомедову, пишет Sports.

«Цените старших, они не всегда будут рядом, как мы себе это представляем», – написал Хабиб.

Напомним, что Нурмагомедов-старший скончался 3 июля от последствий коронавирусной инфекции.

24 октября на UFC 254 Хабиб будет защищать пояс чемпиона от Джастина Гэтжи.

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