У владельцев BMW есть повод для беспокойства: за последние дни семь автомобилей лишились дорогостоящей электроники

Как сообщает в соцсети Facebook Пыхьяская префектура полиции, за последние четыре ночи в разных регионах Харьюского уезда из семи автомобилей BMW была украдена дорогостоящая электроника и прочие запчасти.
К примеру, добычей воров стали руль, фары, бортовой компьютер и навигационные системы. В некоторых случаях ущерб составил несколько тысяч евро.
Если имеется такая возможность, в полиции рекомендуют оставлять автомобиль в запираемом гараже или во дворе дома. В общественных местах машину лучше оставлять на хорошо освещенной улице, охраняемой стоянке или в местах, где обычно многолюдно, что может отпугнуть воров.
Стражи правопорядка также призывают проверять, заперты ли двери, окна и багажник автомобиля. Ключи от машины лучше хранить подальше от входной двери.
Если вы заметите подозрительных людей рядом с автомобилем, следует незамедлительно позвонить по номер 112.