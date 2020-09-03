У владельцев BMW есть повод для беспокойства: за последние дни семь автомобилей лишились дорогостоящей электроники

К примеру, добычей воров стали руль, фары, бортовой компьютер и навигационные системы. В некоторых случаях ущерб составил несколько тысяч евро.

Если имеется такая возможность, в полиции рекомендуют оставлять автомобиль в запираемом гараже или во дворе дома. В общественных местах машину лучше оставлять на хорошо освещенной улице, охраняемой стоянке или в местах, где обычно многолюдно, что может отпугнуть воров.

Стражи правопорядка также призывают проверять, заперты ли двери, окна и багажник автомобиля. Ключи от машины лучше хранить подальше от входной двери.