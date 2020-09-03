СМИ: Месси, скорее всего, останется в «Барселоне» еще на год

По данным источника, решение о будущем 33-летнего аргентинца будет принято сегодня.

Месси, скорее всего, отработает свой контракт с каталонцами до конца – до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Лионеля Месси до закрытия нынешнего трансферного окна за 100 млн евро, несмотря на отступные в 700 млн.

Есть вероятность, что клуб и 33-летний аргентинец придут к компромиссу, учитывая, что следующим летом нападающий может стать свободным агентом, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Окружение Месси рассчитывает, что «Барселона» в итоге согласится отпустить игрока за сумму, близкую к 100 млн евро – примерно за столько два года назад Криштиану Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус».