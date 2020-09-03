Правительство одобрило инвестиционный кредит на 39,4 млн евро для Porto Franco

Кредит выдаст Kredex. Процентная ставка по кредиту составляет 12-месячный Euribor плюс 2 процента годовых. Комиссионная плата за контракт составляет 0,2 процента от суммы кредита, сообщила в четверг пресс-служба правительства.

Лимит ссуды может быть использован частями, минимальный размер которых составляет от 5 до 15 млн евро максимально. Кредит должен быть обеспечен ипотекой второго уровня на недвижимость, расположенную в центре Таллинна по адресам Лаева, Т6, Лаева, 1, Куунари, 1 и Кай, 4.