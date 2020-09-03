Галерея идей: пять мест в квартире, где можно создать для себя комфортное рабочее место

По словам дизайнера интерьера IKEA Дариуса Римкуса, для создания такого рабочего места не надо делать перепланировку всего дома или квартиры – дома есть немало неиспользованных мест, где можно создать комфортное место для работы, учебы или занятий своими хобби.

По результатам исследования общественного мнения, проведённого IKEA в Эстонии, выяснилось, что в условиях пандемии у людей возросла потребность в рабочем месте на дому. Эта потребность продолжает расти, поскольку сейчас заболеваемость растет и применяются более гибкие условия для удаленной работы и обучения. Однако только у 14% респондентов есть дома специальное рабочее место, например, домашний офис.

Многие были вынуждены работать во время карантина, сидя на диване, на кухне или в других не самых удобных местах. Но, как сказал дизайнер интерьеров ИКЕА, дома не нужно так уж много места для работы или учебы. Римкус предлагает пять оригинальных и удобных мест для создания удобного рабочего места в небольшом доме или квартире.

1. Свободная стена. Если дома есть пустое пространство у стены или не использующаяся ниша между предметами мебели, это может оказаться замечательным местом для рабочего стола. По словам Римкуса, не надо беспокоиться, если это место слишком узкое для стандартного стола, поскольку всегда можно использовать полку с ящиками, прикрепив ее к стене, или так называемый подвесной стол. У такого стола нет ножек, что позволяет сэкономить пространство, а также он значительно меньше. Все, что вам нужно сделать, это выбрать наиболее удобный стул и можно приступать к работе!

ФОТО: Ikea

«Вам необязательно хранить необходимые для работы вещи в шкафу. Можно использовать столик на колесах. Просто перемещайте его из одного места в другое так, как пожелаете. К тому же он займет меньше места», – сказал Римкус.

Также дизайнер советует использовать различные комбинации из пегбордов (перфорированных панелей для настенного хранения предметов) или рейлинги (перекладины) с держателями, чтобы все мелкие предметы – шариковые ручки, бумаги и заметки – были всегда на расстоянии вытянутой руки.

2. Кладовая. Пустая и чистая кладовая может быть идеальным местом для работы и учебы. Просто выберите узкий стол, который может поместиться даже в пустой шкаф для одежды, а также стул с регулируемой высотой. Если стул не используется, его можно задвинуть под стол.

«Если стол помещается в такую кладовую, то это замечательно. Но если помещение слишком маленькое, то выберете компактное и многофункциональное решение, например, шкаф с откидным столом. Так можно из шкафа сделать стол, когда пожелаете, а если стол не используется, то его всегда можно убрать», – рассказал Дариус.

3. Пространство под лестницей. Никаких необычных решений здесь не нужно, ведь стандартный стол определенно поместится под лестницей. Решите, хотите ли вы традиционный или регулируемый по высоте стол. Подберите подходящий стул и пару настенных полок для хранения своих вещей.

ФОТО: Ikea

«Если под лестницей не хватает дневного света, добавьте настенную лампу местного освещения (бра) или лампу местного освещения с зажимом – и проблема будет решена. Свои личные вещи и документы можно хранить на настенных полках, которые не занимают много пространства», – сказал главный дизайнер интерьера IKEA.

4. Шкаф. Если в доме нет пространства, подходящего для отдельного рабочего места, то может пригодиться раскладной стол. В сложенном виде он занимает столько же места, как и узкий кухонный шкаф, и в него помещаются разные принадлежности. Также его можно использовать и как журнальный столик.

ФОТО: Ikea

С таким столом хорошо сочетается компактный складной стул, что позволяет сэкономить место.

5. Туалетный столик. Чтобы сэкономить место и не загромождать дом слишком большим количеством мебели, Римкус рекомендует выбирать многофункциональные предметы мебели.

ФОТО: Ikea

Туалетный столик может быть местом, где хозяйка наносит макияж или расчесывает волосы, а затем работает на компьютере. С другой стороны, рабочий стол тоже можно использовать в качестве туалетного столика.