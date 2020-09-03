СМИ: Россия в сентябре проведет военные учения в Средиземном море

Согласно их информации, первые маневры запланированы на 8-22 сентября, а вторые - на 17-25 сентября. При этом турецкие военные призывают российскую сторону при учениях не мешать работе турецких судов, ведущих разведку нефтегазовых месторождений недалеко от берегов Греции и Кипра.