Чт, 3.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом

СМИ: Россия в сентябре проведет военные учения в Средиземном море

Учения российских военных.

ФОТО: Vladimir Smirnov/Vladimir Smirnov/TASS

Россия намерена дважды в сентябре провести учения в Средиземном море, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на ВМС Турции.

Согласно их информации, первые маневры запланированы на 8-22 сентября, а вторые - на 17-25 сентября. При этом турецкие военные призывают российскую сторону при учениях не мешать работе турецких судов, ведущих разведку нефтегазовых месторождений недалеко от берегов Греции и Кипра.

Bloomberg отмечает, что российская сторона пока не комментирует информацию об учениях в Средиземном море.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back