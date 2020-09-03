«Доказательств ожидаемо нет»: российское ТВ и газеты об отравлении Навального

Заявления властей Германии об отравлении Алексея Навального боевым веществом из группы "Новичок" вызвало волну отрицания на российском телевидении и уверений в том, что доказательств сказанному пока нет. А в утренних новостях о Навальном уже не вспоминают.
Заявления властей Германии об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального нервно-паралитическим боевым веществом из группы "Новичок" вызвало волну отрицания на российском телевидении и уверений в том, что доказательств сказанному пока нет. А в утренних новостях о Навальном уже не вспоминают.
Что говорили на ТВ
Первый канал и НТВ сообщили о заявлении немецких властей ближе к середине вечерних новостных выпусков, цитируя при этом заявление МИД России о том, что Москва призывает Берлин к сотрудничеству и обмену информации по ситуации с Навальным.
Обсуждалась эта новость и в вечерних ток-шоу "60 минут" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1". Обсуждение свелось к продолжительным интервью с представителем МИД России Марией Захаровой. "Мы, мне кажется, возвращаемся в те времена, которые хотелось бы покинуть, честно говоря, времена бездоказательности заявлений, отсутствия фактов при обсуждении серьезных вопросов. Хотелось бы, чтобы эти времена не наступали больше", - говорила она.
"Если речь идет о таком серьезном деле, то должны быть представлены официальные материалы, с которыми должны заниматься и разбираться профессионалы. Кто эти люди? В первую очередь врачи, медики, люди, которые действительно компетентно могут их прокомментировать. Дипломаты должны сделать все для того, чтобы оперативно передать в столицу соответствующий материал. Странно это напоминать таким профессионалам, которыми являются наши германские партнеры", - заявила Захарова в эфире.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в "60 минутах" в ответ на реплику Захаровой, "как доказать свою правоту, если не слышат ничего", сказал: "Силовым методом, бряцать оружием каждый день и каждый час".
Соловьев начал свое шоу с вопроса, "в какой стране" следы яда попали в организм Навального, а также проводил параллели с делом Скрипалей, местонахождение которых засекречено в целях безопасности. "За него [Навального] очень тревожно, он гражданин Российской Федерации, а доступа к нему на протяжении такого количества времени нет", - говорил Соловьев.
"С нами не собираются вступать ни в какие дискуссии, Европа почему-то считает, что они вправе нам указывать", - возмущался он.
Новостной канал "Россия 24", единственный из госканалов, на котором вышло несколько больших сюжетов о ситуации с Навальным, сообщал ночью, что "доказательств ожидаемо нет, но канцлер Германии заявила, что этому [найденным следам "Новичка" в организме Навального] верят". В подтверждение своих слов канал цитировал слова Захаровой о "мегафонной дипломатии" и "информационной кампании" против России.
Для обоснования позиции Москвы был привлечен один из создателей "Новичка" Леонид Ринк, который утверждал, в частности, в интервью "России 24", что симптомы отравления Навального абсолютно не похожи на симптомы отравления этим веществом, иначе "товарищ бы уже отдыхал в другом месте".
В комментарии Первому каналу Ринк сказал, что "на российской территории у него [Навального] такого отравления не было". НТВ же привело цитату Ринка: "Типичная панкреатитная картинка сходится целиком и полностью с тем, что проявляется при отравлении поджелудочной железы".
В семь утра новости на Первом канале начинались с сообщения о том, что неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожаров в Ростовской области. Вторая новость - российское правительство направляет почти 5 млрд рублей на развитие дорог. Третья новость - о банде телефонных мошенников. Четвертая - падение башенных кранов в Тюмени. Последней шла новость о параде в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.
О Навальным в семь утра на Первом канале не вспомнили. Девятичасовой выпуск новостей также был посвящен в основном стихийным бедствиям. И срочная новость: в Вашингтоне полицейские при задержании застрелили афроамериканца. В семь утра на "России 1" и НТВ главной новостью был тайфун, приближающийся к Приморью. О Навальном не говорили.
Что написали в газетах
Передовица на сайте "Комсомольской правды" утром была посвящена Навальному, но иллюстрировала ее фотография официального представителя МИД России. Заголовок: "Политики отбирают работу у медиков: Захарова жестко прокомментировала заявления ФРГ о Навальном".
Как и в телеэфире, в заметке популярной российской газеты подчеркивается, что российской стороне нужны конкретные доказательства версии об отравлении "Новичком".
Издание цитирует слова, произнесенные Захаровой в эфире "России 1": "Разве на это что-то можно возразить?! Ничего нельзя возразить! Положите на бумагу ваши данные, передайте России. Российское посольство круглосуточно работает, ждет этих данных. Все остальное является лишь информационной кампанией. Мы это уже проходили! Сейчас, по большому счету, на кону реноме Берлина, потому что такими вещами заниматься просто нельзя!"
В "Известиях" статья "Новичок" в политике: Меркель объявила об отравлении Навального боевым веществом" вышла на первой полосе (внизу). В ней авторы также цитируют Захарову, у которой ситуация вызывает "ощущение дежавю". Однако первый абзац - все же пересказ позиции Германии: специальная лаборатория бундесвера "якобы обнаружила" в образцах находящегося в коме Навального "однозначные доказательства" химического вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок", а Меркель назвала Навального жертвой отравления.
"В западных СМИ ситуация вокруг якобы отравления Навального тут же родила ассоциации с историей Скрипалей", - пишут далее "Известия". "Для них все уже очевидно: господина Навального отравила власть. Хотя это ерунда и никаких доказательств нет", - цитирует издание немецкого политолога Александра Рара, который часто выступает в российских СМИ.
"Между тем не все в политическом истеблишменте ФРГ поспешили поддержать заявления Ангелы Меркель и ее союзников по НАТО и ЕС. Так, член комитета бундестага по международным делам и депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт в разговоре с "Известиями" увидел в случившемся "заранее заготовленный сценарий", - сообщает издание.
"Но как этот "Новичок" не подействовал ни на кого в самолете? Я бы хотел пообщаться с первым врачом, который обследовал Навального в Омске", - сказал Гердт. Со стороны Меркель было непрофессионально "выкинуть все в медиапространство", добавил он. Один из создателей "Новичка" Ринк также есть в "Известиях" - он называет "абсолютной чушью" заявление властей Германии.
В печатном выпуске правительственной "Российской газеты" фамилия Навального не упоминается ни разу. Не удается найти ее и на сайте - даже в ленте новостей.
Освещение в госагентствах
Российские информационные агентства не ставят новости о Навальном на видное место - в отличие от западных.
У РИА Новости на первом месте утром был красноярский бизнесмен Анатолий Быков, которому предъявили окончательное обвинение по делу об убийстве, а Навальный присутствовал в боковой колонке в виде сообщения под заголовком "Ученый объяснил, почему Навального не могли отравить "Новичком". Ближе к десяти утра на первой полосе РИА Новости Навального уже не было.
У ТАСС, который называет отравленного политика блогером, на сайте есть целый блок "Госпитализация Алексея Навального", но в четверку главных новостей ни одна новость на эту тему не входит.
Главной новостью для Интерфакса утром все-таки было то, что кандидат в президенты США Джо Байден раскритиковал своего соперника Дональда Трампа "за молчание по поводу ситуации с Навальным", но затем ее затмила другая - о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.