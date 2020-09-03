«Доказательств ожидаемо нет»: российское ТВ и газеты об отравлении Навального

Заявления властей Германии об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального нервно-паралитическим боевым веществом из группы "Новичок" вызвало волну отрицания на российском телевидении и уверений в том, что доказательств сказанному пока нет. А в утренних новостях о Навальном уже не вспоминают.

Что говорили на ТВ

Первый канал и НТВ сообщили о заявлении немецких властей ближе к середине вечерних новостных выпусков, цитируя при этом заявление МИД России о том, что Москва призывает Берлин к сотрудничеству и обмену информации по ситуации с Навальным.

Обсуждалась эта новость и в вечерних ток-шоу "60 минут" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1". Обсуждение свелось к продолжительным интервью с представителем МИД России Марией Захаровой. "Мы, мне кажется, возвращаемся в те времена, которые хотелось бы покинуть, честно говоря, времена бездоказательности заявлений, отсутствия фактов при обсуждении серьезных вопросов. Хотелось бы, чтобы эти времена не наступали больше", - говорила она.

"Если речь идет о таком серьезном деле, то должны быть представлены официальные материалы, с которыми должны заниматься и разбираться профессионалы. Кто эти люди? В первую очередь врачи, медики, люди, которые действительно компетентно могут их прокомментировать. Дипломаты должны сделать все для того, чтобы оперативно передать в столицу соответствующий материал. Странно это напоминать таким профессионалам, которыми являются наши германские партнеры", - заявила Захарова в эфире.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в "60 минутах" в ответ на реплику Захаровой, "как доказать свою правоту, если не слышат ничего", сказал: "Силовым методом, бряцать оружием каждый день и каждый час".

Соловьев начал свое шоу с вопроса, "в какой стране" следы яда попали в организм Навального, а также проводил параллели с делом Скрипалей, местонахождение которых засекречено в целях безопасности. "За него [Навального] очень тревожно, он гражданин Российской Федерации, а доступа к нему на протяжении такого количества времени нет", - говорил Соловьев.

"С нами не собираются вступать ни в какие дискуссии, Европа почему-то считает, что они вправе нам указывать", - возмущался он.

Новостной канал "Россия 24", единственный из госканалов, на котором вышло несколько больших сюжетов о ситуации с Навальным, сообщал ночью, что "доказательств ожидаемо нет, но канцлер Германии заявила, что этому [найденным следам "Новичка" в организме Навального] верят". В подтверждение своих слов канал цитировал слова Захаровой о "мегафонной дипломатии" и "информационной кампании" против России.