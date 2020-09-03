Жизнь перебежками: Covid-19 – протест – пьяная драка

А можно хоть бы и из Туманного Альбиона привезти пригоршню вирусов, дав отечественным докторам полное право учредить броский лейбл «английский очаг инфекции»…

Про тараканов с ромом

Что касается жестких мер, принятых в самом начале пандемии, то с этим наше правительство, надо признать, справилось как минимум на твердую «четверку». Уже за одно это можно было бы на многие его предыдущие и будущие проколы посмотреть сквозь пальцы.

Впрочем, я хоть и большой любитель пирожного с ласковым названием «ромовая баба», но все-таки придерживаюсь принципа «ром отдельно, бабы – отдельно». Ну, или то же самое – про тараканов и котлеты, кому что нравится. Поэтому, признавая заслуги коалиции в борьбе против коронавируса, не будем закрывать глаза на кое-где у нас порой встречающиеся отдельные недостатки и недоработки. Детализировать не стану, поскольку речь сейчас о другом, тем более что за последние несколько недель ситуация с тем же коронавирусом изрядно поплохела, и заслуги коалиции на этом поприще теперь выглядят заметно бледнее, чем, скажем, весной.

По счастью, то ли в силу особенностей нашего здешнего менталитета, то ли по каким иным причинам, но до Эстонии пока не дошла волна истерии, охватившая ряд стран Западной Европы и США и направленная, как это ни странно, против шагов карантинного и просто профилактического характера. Вместо того, чтобы требовать от своих правительств более решительно противостоять пандемии, протестанты настаивают на том, чтобы даже уже имеющиеся меры этого порядка ослабить, а то и вовсе отменить.

Впрочем, уже и у нас раздаются голоса, правда, пока еще не переросшие в мощный хор, которые сетуют: мол, нельзя снова в массовом порядке вводить учебу на удалении или возрождать ограничения на продажу алкоголя в ночное время – это недемократично, антигуманно и бесчеловечно…

Понятно же, что, измученные той же «удаленкой» учителя, да и сами ученики в своем большинстве, предпочитают живое непосредственное общение на уроках и вне классных стен. И ничто, конечно, не заменит такого контакта.

Ну, а что (точнее – кто) заменит того учителя или ученика, которому (не дай Бог, конечно!) подцепленный в школе Covid-19 нанесёт непоправимый ущерб по части здоровья, а то и жизни?!

А про алкоголь хотелось бы отдельно. Из совсем недавнего времени. Жил себе человек, встречался с любимой женщиной, помогал ей растить двоих её (!) детей. И как-то захотелось ей немного отвлечься от тягот карантина и самоизоляции, развеяться, так сказать…

Человек вошел в её положение и отпустил – пусть, дескать, сходит хотя бы в ночной клуб неподалеку от дома, немного расслабится!