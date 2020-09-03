Жизнь перебежками: Covid-19 – протест – пьяная драка

Так и живем. Сходил в ресторан или в гости, а тем более на концерт – сиди дома две недели в самоизоляции, жди: повезло на этот раз, или уже?.. Надоело изолироваться – выходи на протестную акцию, повод неважен.
Можно против тех же излишне суровых требований в связи с коронарвирусной пандемией (после чего – все-таки массовое мероприятие – опять на ту самую – само…). Можно против несправедливых выборов в соседней (хотя это и не обязательно) стране. Главное – бунт, бессмысленный и беспощадный. Нацпринадлежность подставляется по факту.
Пьяная драка – тема, хоть и косвенно, но с изоляцией связанная, а потому тоже злободневная.
Напрасно называют вирус страшным?
Что касается посыла «надоело самоизолироваться»… Это раньше считалось, что в мозгу человека всего считанные единицы центров, отвечающих за удовольствия, ну, там, от вкусной и здоровой пищи, от Аппассионаты Бетховена (нечеловеческая музыка!) или от высоких отношений; но зато несколько десятков, если не сотен, – бдительных стражей, которые «заточены» на тревогу. И это естественно: чем больше таких маячков, тем тверже надежда встретить опасность во всеоружии, иначе человек просто не выжил бы как вид.
Но, похоже, в процессе эволюции человечество, наконец-то, пришло к такому этапу, на котором ему уже не надо постоянно быть начеку. Иначе трудно объяснить всё прочнее и прочнее укореняющееся в обществе высокомерно-пренебрежительное отношение к требованиям личной и социальной гигиены, соблюдение которых дает хоть какую-то гарантию сокращения случаев инфицирования. Мозги стали другими, и не очень похоже, что лучше прежних. В массе. Или, как сказал бы профессор Выбегалло у братьев Стругацких, «ан масс»…
Кстати, про «хоть какую-то гарантию». Еще в конце весны СМИ опубликовали сообщение эпидемиологической службы Эстонии, что, благодаря шагам, предпринятым в рамках чрезвычайной пандемической ситуации, почти вдвое сократилось число случаев, в том числе и с летальным исходом, связанных с ежегодными сезонными инфекционными эпидемиями гриппа и других острых респираторных заболеваний.
Уже одно это оправдывало те действительно достаточно жесткие меры, которые были приняты республиканским штабом по борьбе с Covid-19. Сколько при этом было предотвращено случаев заражения вирусом, сказать сложно, поскольку нет сравнительной базы. Но, наверняка, счет можно вести на сотни, а то и тысячи случаев.
И вот, когда прозвучал отбой, и в первом приближении с супостатом вроде бы удалось справиться без чрезмерных потерь, наступает расслабуха. И в упругом (по определению) массовом сознании сама собой воскресает давно забытая мелодия: «Ты узнаешь, что напрасно называют вирус страшным, ты увидишь – он не страшный, я тебе его дарю!».
Сдав тест на «корону» в родном Тарту и, не дожидаясь результата (а ведь что-то эдакое все же подозревал!), едет хлопец в Нарву, где щедро делится вирусом направо и налево, оттягиваясь по полной в гостинице, в людном торговом центре, в ночном клубе…
Или, скажем, приезжает из дальнего рейса усталый дальнобойщик, на границе узнаёт, что является носителем Covid-19, но, соскучившись по общению с родными и близкими людьми, решает отдохнуть в их обществе, собравшемся по случаю дня рождения одного из них. Ну, и преподносит подарочек – аж шестерым их двенадцати участников своего ближнего круга…
А можно хоть бы и из Туманного Альбиона привезти пригоршню вирусов, дав отечественным докторам полное право учредить броский лейбл «английский очаг инфекции»…
Про тараканов с ромом
Что касается жестких мер, принятых в самом начале пандемии, то с этим наше правительство, надо признать, справилось как минимум на твердую «четверку». Уже за одно это можно было бы на многие его предыдущие и будущие проколы посмотреть сквозь пальцы.
Впрочем, я хоть и большой любитель пирожного с ласковым названием «ромовая баба», но все-таки придерживаюсь принципа «ром отдельно, бабы – отдельно». Ну, или то же самое – про тараканов и котлеты, кому что нравится. Поэтому, признавая заслуги коалиции в борьбе против коронавируса, не будем закрывать глаза на кое-где у нас порой встречающиеся отдельные недостатки и недоработки. Детализировать не стану, поскольку речь сейчас о другом, тем более что за последние несколько недель ситуация с тем же коронавирусом изрядно поплохела, и заслуги коалиции на этом поприще теперь выглядят заметно бледнее, чем, скажем, весной.
По счастью, то ли в силу особенностей нашего здешнего менталитета, то ли по каким иным причинам, но до Эстонии пока не дошла волна истерии, охватившая ряд стран Западной Европы и США и направленная, как это ни странно, против шагов карантинного и просто профилактического характера. Вместо того, чтобы требовать от своих правительств более решительно противостоять пандемии, протестанты настаивают на том, чтобы даже уже имеющиеся меры этого порядка ослабить, а то и вовсе отменить.
Впрочем, уже и у нас раздаются голоса, правда, пока еще не переросшие в мощный хор, которые сетуют: мол, нельзя снова в массовом порядке вводить учебу на удалении или возрождать ограничения на продажу алкоголя в ночное время – это недемократично, антигуманно и бесчеловечно…
Понятно же, что, измученные той же «удаленкой» учителя, да и сами ученики в своем большинстве, предпочитают живое непосредственное общение на уроках и вне классных стен. И ничто, конечно, не заменит такого контакта.
Ну, а что (точнее – кто) заменит того учителя или ученика, которому (не дай Бог, конечно!) подцепленный в школе Covid-19 нанесёт непоправимый ущерб по части здоровья, а то и жизни?!
А про алкоголь хотелось бы отдельно. Из совсем недавнего времени. Жил себе человек, встречался с любимой женщиной, помогал ей растить двоих её (!) детей. И как-то захотелось ей немного отвлечься от тягот карантина и самоизоляции, развеяться, так сказать…
Человек вошел в её положение и отпустил – пусть, дескать, сходит хотя бы в ночной клуб неподалеку от дома, немного расслабится!
Погуляла любимая до утра, а когда пришла домой, то пожаловалась: мол, некие молодые люди вели себя по отношению к ней неподобающим образом. Пойди, дескать, разберись, если ты настоящий мужчина!..
Ну, он и пошел. Уже раннее было утро, когда он нашел её обидчиков и стал, было, с ними разбираться, но ребята были уже сильно на взводе (алкоголь-то продавался как раз до утра), и разбираться не захотели, а просто пырнули парня ножом. Скончался на месте.
А причем здесь коронавирус? Да хотя бы при том, что если бы в рамках профилактической кампании алкоголь в этом (и прочих того же ряда) заведении не подавали всю ночь, то и дамочка, скорее всего, домой пришла бы раньше, и решивший за ней заступиться человек был бы жив.
«Балтийский пузырь», которым Латвия, Литва и Эстония немного даже гордились, вот-вот лопнет. Количество инфицированных в нашей стране уже несколько недель подряд, за редчайшими исключениями, выражается ежедневно двузначным числом. Эстония не сегодня – завтра попадет в список стран с критическим уровнем заболеваемости. Множится ряд инфекционных очагов в Таллинне, Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Тартумаа и в других уездах.
Чего мы еще ждем?
…Я согласен: попрание батькой-диктатором основополагающих принципов демократии и гуманизма взывает к нашему сознанию и к нашей гражданской совести. Тянет на улицу – выразить протест против несносного узурпатора и солидарность с его оппозицией. Давайте дружно выразим! Но – в масках, желательно с антисептиком под рукой, и на расстоянии не менее двух метров друг от друга. Или – стройными рядами – в карантин!