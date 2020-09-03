Депутаты Европарламента требуют международного расследования об отравлении Навального

Члены Европейского парламента призывают высшее руководство ЕС - Жозепа Борреля - и председательствующих в ЕС от Германии начать расследование по делу об отравлении Навального.
Расследование должно быть проведено в рамках ООН и Совета Европы и при поддержке Организации по запрещению химического оружия.
«Врачи Германии и правительство подтвердили, что нашли доказательства отравления Навального, поэтому необходимо начать расследование», - заявляет член Европарамента от Эстонии Урмас Паэт.
В своем призыве депутаты Европарламента также подчеркнули необходимость срочно создать механизм санкций ЕС вследствие нарушений прав человека, который позволил бы привлечь к ответственности виновных в покушении на жизнь и здоровье журналистов и деятелей оппозиции.