Чт, 3.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Депутаты Европарламента требуют международного расследования об отравлении Навального

Депутаты Европарламента требуют международного расследования об отравлении Навального

Европейский парламент

ФОТО: Alexey Vitvitsky/Sputnik

Члены Европейского парламента призывают высшее руководство ЕС - Жозепа Борреля - и председательствующих в ЕС от Германии начать расследование по делу об отравлении Навального.

Расследование должно быть проведено в рамках ООН и Совета Европы и при поддержке Организации по запрещению химического оружия.

«Врачи Германии и правительство подтвердили, что нашли доказательства отравления Навального, поэтому необходимо начать расследование», - заявляет член Европарамента от Эстонии Урмас Паэт.

В своем призыве депутаты Европарламента также подчеркнули необходимость срочно создать механизм санкций ЕС вследствие нарушений прав человека, который позволил бы привлечь к ответственности виновных в покушении на жизнь и здоровье журналистов и деятелей оппозиции.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back