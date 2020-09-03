Депутаты Европарламента требуют международного расследования об отравлении Навального

Расследование должно быть проведено в рамках ООН и Совета Европы и при поддержке Организации по запрещению химического оружия.

«Врачи Германии и правительство подтвердили, что нашли доказательства отравления Навального, поэтому необходимо начать расследование», - заявляет член Европарамента от Эстонии Урмас Паэт.