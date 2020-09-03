По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, новые большие жёлтые знаки, которые были установлены на внутреннем круге Ыйсмяэ-теэ, должны всем напомнить о том, что здесь находится жилая зона, где максимальна допустимая скорость движения 20 км/ч. Если в жилой зоне передвигается пешеход, то транспортное средство должно двигаться со скоростью пешехода.

«На внутреннем круге Ыйсмяэ-теэ находится восемь образовательных учреждений, пять детских садов и три школы. Каждое утро и вечер тут проходят тысячи детей, которых зачастую провожают или встречают родители. Поэтому крайне важно, чтобы спешащие в школу или детский сад дети и сопровождающие их взрослые, были в безопасности. Именно поэтому необходимо понимать значение дворовой зоны», - сказал старейшина.

На внутреннем круге Ыйсмяэ-теэ установили 30 новых дорожных знаков. ФОТО: Управа Хааберсти.